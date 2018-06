Audi láká na premiéru nové A1. Ukazuje jeho luxusní interiér

Rok 2018 je pro Audi ve znamení mohutné proměny nabídky. Postupně mezigeneračně vyměňuje modely A7, A6 a Q3 a rozšiřuje modelovou řadu o SUV kupé Q8 a elektromobil e-tron. Součástí novinek je také druhá generace malého hatchbacku A1, na jehož premiéru Audi již začalo lákat. Světu se totiž představí ještě tento měsíc!

Audi nás zatím nechalo nahlédnout do interiéru nové A1. Na krátkém videu je záběr na palubní desku vozu, na němž je vidět velká dotyková obrazovka multimediálního systému MMI a luxusní středový panel evokující větší zástupce značky.

Video

Automobilka rovněž doplňuje, že novinka bude mít digitální přístrojový štít. Čtyři kruhy tak tento prvek rozšiřují do dalších a dalších modelů. Z velké A8 má být převzata i možnost zadávání cílové destinace pomocí psaní, a to nikoliv po písmenech, ale klidně bez přerušování a bez čekání na další písmo.

Základem auta bude platforma MQB, stejně jako u sourozeneckých modelů Seat Ibiza a Volkswagen Polo, což vedle nejmodernější techniky bude znamenat nárůst rozměrů, a to jak do šířky, tak do délky. A1 tak podobně jako další malé hatchbacky překoná čtyři metry, což má napomoci jak prostoru pro cestující, tak pro jejich zavazadla.

S koncernovými sourozenci bude ingolstadtská novinka sdílet také nabídku motorů, benzinový litrový tříválec doplní 1,5litrový čtyřválec a vrcholný dvoulitr z Pola GTI. V duchu doby mají být nabídnuty jen zážehové jednotky, všechny vybavené filtrem pevných částic. Později doplní nabídku sportovní verze S1 a patrně i RS 1 s pohonem všech kol.

Z dřívějších špionážních snímků vyplývá, že A1 bude následovat designový trend větších modelů značky. Maska single frame bude široká a nízko uložená, opticky bude tvořit šestiúhelník. Světla budou na přání diodová. Z nabídky podle všeho vypadne třídveřová verze, kvůli zájmu bude dostupné pouze pětidvířko.