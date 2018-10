Opel uvede do roku 2020 osm nových a modernizovaných aut. Tři modely ale skončí!  

Opel na letošním pařížském autosalonu sice nevystavuje, což vedle vysokých nákladů na takovou prezentaci vysvětluje i tím, že nemá co nového vystavovat, to však neznamená, že by se pracovníci v Rüsselsheimu nudili. Německý výrobce totiž do roku 2020 chce uvést na trh osm nových nebo modernizovaných modelů.

Tři novinky už automobilka potvrdila. V příštím roce na trh dorazí zcela nová generace malého modelu Corsa, která přezbrojí na platformu Skupiny PSA, aktuálního majitele Opelu. A navíc bude dostupná i v čistě elektrické verzi.

V nové generaci v příštím roce dorazí také dodávka Vivaro, a to v užitkové i osobní variantě. Současná generace sdílející techniku s Renaultem Trafic, Nissanem NV300 a Fiatem Talento tak vydrží ve výrobě jen čtyři roky. Brzký příchod nové generace je snahou o snížení nákladů – nově samozřejmě půjde o vůz technicky spřízněný s francouzskými zástupci PSA, Citroënem Jumpy/SpaceTourer a Peugeotem Traveller/Expert.

Pro rok 2020 je pak chystaná druhá generace malého SUV Mokka X, která bude mít za úkol zvýšit prodeje SUV značky. Cílem Opelu je, aby do roku 2021 podíl SUV na jeho prodejích vzrostl z 25 na 40 %. Zároveň se bude chtít více odlišit od podobně velkého Crosslandu X. Naopak, zda skutečně dorazí dříve avizované větší SUV než Grandland X, je zatím ve hvězdách. V následujících dvou letech ho každopádně prý očekávat nemáme.

Opel také v rámci budoucí strategie zdůrazňuje plány na elektrifikaci své nabídky. O elektrické Corse už řeč byla, stejně tak automobilka již avizovala příchod plug-in hybridní verze Grandlandu X, který se v továrně v Eisenachu bude vyrábět od léta 2019. Do konce roku 2020 chce automobilka prodávat čtyři elektrifikované modely, do roku 2024 pak mají nabídnout elektrifikovanou verzi všechny její modely.

Německý výrobce ale nehodlá jen inovovat. Méně úspěšné automobily skončí. Konkrétně se jedná o modely Karl (u nás nenabízené miniauto), Adam a kabriolet Cascada, které vydrží v prodeji jen do konce roku 2019 a nedočkají se nové generace. Jejich konec vedle nízkých prodejů souvisí s tím, že využívají ještě techniku GM, což se v době, kdy je Opel součástí Skupiny PSA, nevyplatí. Definitivně se chce Opel zbavit techniky GM do roku 2024.