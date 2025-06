Legendární britský výrobce nejškaredších sporťáků se vrací ze záhrobí

Jméno Marcos Engineering není u nás tak známé, jde ale o jednoho z legendárních britských malosériových výrobců sporťáků. Proslavil se schopnými a lehkými vozy, které patří mezi to nejškaredší, co kdy vyjelo na evropské silnice. Ale také mezi to nejoriginálnější, protože svým specifickým šarmem se rozhodně od konkurence odlišily.

Jak se na správného britského výrobce sluší, i Marcos se celou dobu potýkal s finančními problémy a měl za sebou několik krachů, ten poslední v roce 2007 jeho činnost ukončil nadobro. Nebo jsme si to alespoň mysleli, protože Marcos se plánuje vrátit a to rovnou s novým modelem.

Marcos Engineering vznikl v roce 1959 v severním Walesu. Značku založili pánové Jem Marsh a Frank Costin, z jejichž příjmení pochází název firmy. První jmenovaný už předtím vyráběl karosérie pro kitové sporťáky Speedex, druhý se podílel na stavbě bojových letounů De Havilland Mosquito.

První vůz nazvaný Xylon vznikl v roce 1959 a kvůli svému vzhledu si získal přezdívku „ošklivé káčátko“. Model byl určen primárně pro okruhové závody a poháněly jej různé motory Ford. Následoval Marcos GT, který mohl mít také třílitrový řadový šestiválec Volvo a designem byl relativně konzervativní.

V roce 1965 vznikl také Mini Marcos, který využil základ a motor legendárního britského minivozu, s novou laminátovou karosérií ve stylu kupé. O pár let později se ukázal asi nejznámější model Marcosu, nazvaný Mantis, který opět přišel s velmi netradičním zvlněným vzhledem, jako by někdo rozšlápnul jinak konvenční kupé ze 70. let. Prodalo se jich však jen 32, než firma v roce 1972 zkrachovala.

Marcos Mantis (1970–1971): Kupé, které patřilo do první desítky nejošklivějších aut Karel Haas Veterán

O devět let později zakladatel Jem Marsh výrobu obnovil s nabídkou staršího modelu GT jako kitu. Tentokrát se dařilo více. Následovaly modely Mantula, Spyder, Martina nebo Mantara, které přešly na zaoblené a opět dost kontroverzní tvary. Od roku 1992 už se marcosy nedělaly jako kity, ale pouze jako hotová auta přímo z továrny. V roce 1997 se vrátil Mantis, tentokrát s osmiválcem pod velmi dlouhou kapotou, nesmírně devadesátkovým oblým vzhledem a výkonem přes 500 koní.

Modely s motorem vepředu a pohonem zadních kol si získaly své fanoušky také díky přístupu podobnému Lotusu. Tedy tlakem na co nejnižší váhu a co nejlepší jízdní vlastnosti, díky čemuž si vystačily s relativně civilními motory. Během celé existence se Marcos zaměřoval také na závodní vozy a velmi úspěšný byl i malinký Mini Marcos, který dominoval na okruzích a v roce 1966 jako jediný britský vůz dokončil 24hodinovku v Le Mans.

Firma přesto zkrachovala v roce 2002 podruhé, ale Jem Marsh i tentokrát dokázal obnovit výrobu. Následující modely Marcasite a TSO získaly mnohem uhlazenější a konzervativnější vzhled a druhý jmenovaný také osmiválec z Chevroletu Corvette. Vznikly přesto jen jednotky kusů a v roce 2007 Marcos oznámil, že ukončuje výrobu a vstupuje do likvidace.

Práva na designy, výkresy a díly byly zakoupeny společností Marcos Heritage Spares Ltd., která se od té doby starala o zachování existujících marcosů na silnicích. V roce 2022 práva na značku koupil podnikatel Howard Nash, který teď oznámil návrat legendárního výrobce a to hned se třemi projekty.

Marcos TSO GTC: Zlepšování dokonalého Ladislav Čermák Novinky

Jedním z nich je výroba „věrné předělávky“ klasického modelu, s moderním podvozkem i pohonem a o 10 až 15 % větší karosérií. Další detaily neznáme, ale ke zprávě byla přiložena fotka skeletu. A z toho je zjevné, že tímto modelem bude Mini Marcos. První prototyp prý už je zkompletovaný a pojízdný.

Vedle toho budou znovuzrozeny i některé původní modely v originálních specifikacích jako tzv. „continuation“ varianty. Které konkrétně, není známo, ale firma má přístup k originálním formám a přípravkům na všechny modely, záleží tedy asi jen na zájmu potenciálních zákazníků. Firma bude také poskytovat náhradní díly a údržbu existujícím vozům.

To nejzajímavější je ale zcela nový model, který má být přesně po vzoru původních vozů lehký, jednoduchý a co nejlépe ovladatelný. Určen má být pro silnice i okruhy a první podvozek již byl postaven a zničen v nárazových testech.

„Marcos má úžasnou historii, ale také filozofii jednoduchosti a étos pro tvorbu aut zaměřených na jízdní prožitek. Je to analogový zážitek, který nemůžete získat od velkých výrobců aut a supersportovních značek, a o který si myslím, že dnes nadšenci stojí,“ řekl k tomu Nash. Kdy přesně se první nový Marcos ukáže, ale nepřiznal.

TVR Griffith: iStream konstrukce • Zdroj: TVR

Zdroj: Marcos Engineering, zdroj foto: Marcos, zdroj videa: TVR