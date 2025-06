Budoucnost elektromobilů i v Evropě. Výměnu baterií zde rozjede bateriový gigant

Rychlá výměna baterií se po starších, neúspěšných pokusech opět dostává do popředí. Zásadní zásluhu na tom má automobilka Nio, která jako první rozjela úspěšnou síť výměnných stanic. Následovaly ji další firmy včetně automobilek Geely nebo BAIC, ve spolupráci se Stellantisem či Mitsubishi snaží se o to snaží též americký startup Ample .

Nejrozsáhlejší plány má ale největší světový výrobce baterií CATL, který již provozuje síť v Číně. S ní začal už v roce 2022, kdy rozjel projekt nazvaný Evogo. Ten ale úspěšný nebyl a postupně z něj sešlo, od loňského prosince jej proto nahrazuje projekt nový. Jmenuje se Choco-SEB, kdy jméno je inspirováno podobností baterií s tabulkami čokolády.

CATL v něm zatím nabízí dvě velikosti baterií, s chemiemi LFP nebo NMC. Menší 20# má 42 kWh ve verzi LFP a 52 kWh ve variantě NMC, větší 25# má 56 kWh ve verzi LFP a 70 kWh v provedení NMC. V Číně se platí za pronájem dvacítky v přepočtu 1.890 Kč měsíčně bez limitu nájezdu, nebo 1.090 Kč s limitem 3.000 kilometrů; u 25 jsou ceny se stejnými podmínkami v přepočtu 1.770 Kč nebo 1.470 Kč. Výměna zabere asi 100 sekund a jedna stanice zvládne 822 výměn za den.

Nově člen představenstva CATL potvrdil, že se síť stanic rozšíří i do Evropy. I přes složitou geopolitickou situaci je prý v Evropě vidět velký potenciál a je také prý otevřena spolupráci na vývoji. Kdy přesně by se zde mohlo začít stavět, známo není. Podle stejného zdroje nejspíše až po dosažení plánu na zprovoznění 10.000 stanic na domovském trhu. To má být hotovo během tří let, což zní jako velmi ambiciozní plán. Pro srovnání, největší současná síť Nia má v Číně 3.376 stanic, a to je buduje od roku 2018. V Evropě Nio plánovalo postavit do konce roku 2023 asi 120 stanic; dnes jich má jen něco přes 50.

Na našem kontinentě by síť CATL mohl využívat třeba nový hatchback Firefly, který sice spadá pod Nio, ale kvůli odlišné fyzické velikosti baterie bude využívat právě řešení CATL. Jeho prodej už byl v některých zemích západní Evropy zahájen, do Česka se dostane příští rok. V Číně jsou už s bateriemi CATL kompatibilní třeba vozy Changan, FAW, GAC, Hongqi, BAIC a modely několika značek koncernu SAIC.

Výměna baterií v elektromobilech Nio • Zdroj: Nio YouTube

