Policie dopadla dva muže, kteří se specializovali na krádeže... Dacií!

Jednomu z nich hrozí osm let vězení, druhému deset let. Oba skončili ve vazbě. Na webu o tom informoval pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Muži ve věku 48 a 67 let žijí v ČR dlouhodobě. "Jeden z nich se na oko živil jako automechanik, druhý si přivydělával pomocnými pracemi," uvedl mluvčí. Zásahová jednotka je zadržela v dubnu po ukradení další dacie . "Byla důvodná obava, že by se mohli v lepším případě snažit kriminalistům ujet, v tom horším, že by odcizené auto použili proti detektivům jako zbraň," podotkl mluvčí.

Při domovních prohlídkách policisté mimo jiné zajistili tři ukradená vozidla, která vrátili jejich oprávněným majitelům. Ke krádežím zadržení používali profesionální techniku. "K té se dostali právě díky tomu, že se mladší ze zadržených pasoval do role automechanika," dodal mluvčí.