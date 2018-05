Rallye Český Krumlov: Kopecký vyhrál a slaví jubileum  

Vítězstvím si upevnil pozici lídra v mistrovství republiky a směřuje ke čtvrtému titulu za sebou.

Malonty se všem líbily

Hned v úvodu sobotní etapy čekala na účastníky soutěže legendární erzeta se jménem Malonty. Tato téměř 23 kilometrů dlouhá rychlostní zkouška budí mezi posádkami respekt a již několikrát se na ni celá soutěž rozhodovala. Letos byly některé části této zkoušky nově vyasfaltované. Nejrychleji ji v prvním průjezdu zvládl Jan Kopecký (Škoda Fabia R5), který zatím kraluje českokrumlovské soutěži. Navýšil náskok na druhého v pořadí Václava Pecha (Ford Fiesta R5) na 51,8 vteřiny. Plzeňský jezdec na Malontech zajel až čtvrtý čas, ale svou průběžně druhou příčku bez problému udržel. Na třetí místo se posunul Jan Černý (Ford Fiesta R5) a odsunul Filipa Mareše (Škoda Fabia R5) na čtvrtou pozici. A co říkali jezdci v cíli této erzety?

Jan Kopecký: „Na novém asfaltu jsem se mohl více opřít do pneumatik. Ovšem zase ne moc, protože se často střídaly mokré a suché úseky. Člověk musel zůstat na pozoru.“

Václav Pech: „Bylo to od nás trochu opatrnější, protože na novém povrchu nebylo zjevné, kde to bude klouzat a kde ne. Čas není úplně ideální, ale to mi nevadí.“

Filip Mareš: „Hrozně těžká zkouška, navíc jsme ji jeli poprvé s takovým vozem jako je R5. V jednom retardéru jsem si nepohlídal situaci na nějakém bordelu a nechal tam asi pět sekund. Prostě se pořád učím.“

Jan Černý: „Úžasný mazec. Hodně to klouzalo, neustále jsem auto honil po silnici, ale ohromně jsem si to užíval. Možná to šlo i rychleji.“

Vojtěch Štajf: „S ohledem na další erzety jsme jeli vzadu prořezané gumy, které se dost přehřívaly. Měl jsem jednu krizovku, kdy to už vypadalo, že auto rozházím po lese.“ Kopecký vyhrál i následující měřené úseky, kterými byly Rožmberk a Rožmitál a neustále zvyšoval svůj náskok. Velký boj o bronzovou příčku probíhal mezi Janem Černým (Ford Fiesta R5) a Filipem Marešem (Škoda Fabia R5). Po dvanácti zkouškách je dělilo pouhých 11,8 vteřiny.

Obrovskou smůlu měl Andrej Barčák, který s vozem Opel Adam R2 vedl kategorii vozů s jednou poháněnou nápravou. Havárie na desáté rychlostní zkoušce ho však ze soutěže vyřadila a na průběžně vedoucí pozici se dostal Julian Wagner s Peugeotem 208 R2. Druhý je pak Robert Hordossy (Opel Adam R2) a třetí Lumír Firla (Peugeot 208 R2).

Finiš změny nepřinesl

Druhý průjezd slavnými Malonty se odehrál ve vysokém tempu, ale na čele výsledkové listiny žádné podstatné změny nepřinesly. Kopecký navýšil svůj náskok na Pecha a výhrou v posledních dvou erzetách dotáhl svou časovou převahu v cíli na téměř dvě minuty. „Vítězství se ani tentokrát nerodilo snadno. V pátek na začátku soutěže hodně pršelo, ale poté jsme utrhli vedení pro sebe. Od té doby už bylo všechno pod naší kontrolou, i když podmínky nebyly jednoduché. Velký náskok v cíli bych nepřeceňoval, protože Vašek Pech si své druhé místo hlídal a věděl, že na nás už to nebude stačit. Jednoznačně zvolnil,“ uvedl Kopecký v cíli.

Přehled vítězství Jana Kopeckého 2014 Rallye Bohemia 2015 Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye 2016 Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye 2017 Valašská rallye, Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov, Rallye Hustopeče, Rallye Bohemia, Barum rallye 2018 Valašská rallye, Rallye Šumava Klatovy, Rallye Český Krumlov

Souboj o třetí místo vyzněl nakonec pro Jana Černého, ačkoliv Filip Mareš v poslední zkoušce mohutně „zatáhl“ a zůstal za podiem o pouhých sedm sekund. „Na jednu stranu je to škoda, ale Honza má s vozem kategorie R5 najeto mnohem více než já, takže se zklamaný moc necítím,“ řekl Mareš.

Třetí v cíli Jan Černý dosáhl letos zatím nejlepšího výsledku a na stupních vítězů se objevil v domácím podniku poprvé od loňské Rallye Bohemia začátkem července. „Dobře jsem se dnešek vyspal (úsměv). Vycházela nám i volba pneumatik, možná by to šlo i na tvrdší směsi, ale asi by to představovalo zbytečné riziko. V závěru soutěže jsme s nastavením auta raději nic zbytečně nevymýšleli a hlídali si časy Filipa (Mareše),“ konstatoval Černý.

Páté místo mohlo těšit Vojtěcha Štajfa, který měl na Šumavě smůlu v poslední erzetě. Tam přišel ve finiši o vybojované páté místo. V českokrumlovské rallye startoval se staronovou spolujezdkyní Marcelou Ehlovou. „Sobota byla z našeho pohledu fajn. Drželi jsme si páté místo, protože s Honzou ani Filipem závodit nešlo. Byl by to zbytečný hazard. Chtěli jsme za sebou udržet za sebou Honzu Dohnala a to se podařilo. Užívali jsme si to, souhra s Marcelou byla s každou vložkou lepší,“ pochvaloval si v cíli Štajf.

Po druhé erzetě, která totálně zmokla, byl Jan Dohnal až na 32. místě a do cíle se propracoval až na šestou pozici. „Na ten očistec první den jsme zapomněli a druhý den si užívali. Malonty dostály své pověsti a byly krásné v obou průjezdech a moc krásně jsme se svezli. Už se těším na Hustopeče,“ zhodnotil svůj výsledek Dohnal.

V hodnocení vozů s jednou poháněnou nápravou (2WD) havaroval po nehodě Andreje Barčáka, také Robert Hordossy a problémy měl i Rakušan Julian Wagner. Z vítězství se nakonec radoval Lumír Firla před Matějem Kamencem a René Dohnalem. Všichni tři jeli na vozech Peugeot 208 RC2.

Konečné pořadí Rallye Český Krumlov: 1. Kopecký, Dresler (Škoda Fabia R5) 1:32:33,5; 2. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) +1:56,5; 3. Černý, Černohorský (Ford Fiesta R5) +2:30,0; 4. Mareš, Hloušek (Škoda Fabia R5) +2:37,0; 5. Štajf, Ehlová (Škoda Fabia R5) +4:09,7; 6. Dohnal, Ernst (Ford Focus RS WRC 06) +4:29,4; 7. Jakeš, Machů (Škoda Fabia S2000) +6:01,7; 8. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta R5) +6:06,2; 9. Štochl, Vacková (Škoda Fabia R5) +6:43,1; 10. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) +7:36,5.

Foto: Ivo Nesrovnal a Michal Vítovec