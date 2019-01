Rallye Monte Carlo po RZ12: Vede šampion Ogier

Před Ogierem je šance získat šestou výhru na legendární soutěži v řadě a sedmou celkově.

V sobotu čekaly posádky dvě rychlostní zkoušky, v obou případech absolvované dvakrát. Následně se týmy vydaly na delší přejezd do Monaka na nedělní závěrečnou část rallye, která zahrnuje dvojici opakovaných rychlostních zkoušek v okolních horách, včetně legendárního Col de Turini.

Souboj o sekundy pokračuje

Sobotní program čtyř rychlostních zkoušek v celkové délce 93,38 kilometrů začal lídr soutěže Ogier s náskokem pouhých dvou sekund před svým největším pronásledovatelem Neuvillem. Na RZ9 zvýšil Francouz náskok před Belgičanem na 5,6 sekundy. Pak ve dvou zkouškách ztratil, ale na té závěrečné byl zase lepší Ogier a do závěrečného dne si veze převahu 4,3 sekundy. „Jel jsem opravdu naplno, ale toyoty byly ještě o něco rychlejší. Je to suché, tak jsem více riskoval. Myslím, že nedělní zkoušky budou našemu autu vyhovovat. Bude to ještě velká bitva s Thierrym. Mohl by trochu ubrat,“ dával najevo Ogier dobrou náladu v cíli dne.

Neuville je při svém osmém startu na Rallye Monte Carlo blízko svému nejlepšímu výsledku na této soutěži. Dosud je jeho nejlepším výsledkem třetí místo z roku 2016. Čtyřiašedesát nedělních kilometrů může ještě nabídnout napínavé souboje. „Vybral jsem měkké gumy, ale možná mohli být ještě měkčí. Těžko se mi hledalo správné tempo a zápolil jsem s tím, zda mám více riskovat. Bylo to obtížné, protože mi bylo jasné, že Seb (Ogier) to tady dobře zná,“ prohlásil Neuville.

Kdo urve bronz?

Za oběma rivaly probíhá s mankem téměř sto deset sekund souboj o třetí místo, ze kterého má zatím nejvíc devítinásobný mistr světa Sebastien Loeb (Hyundai). Legendární Francouz nastupoval do sobotních erzet jako čtvrtý v pořadí s mankem 0,8 sekundy. Na startu jedné ze zkoušek mu sice zhasl motor, ale přesto se dokázal probojovat na třetí příčku. „Na začátku jsem si nebyl jistý. Snažil jsem se později trochu přidat, ale možná to nebylo dost. Grip (přilnavost) se však stále zlepšovala, a tak budeme bojovat,“ prohlásil Loeb v cíli.

Video

O 2,3 sekundy zpět je na čtvrté pozici Jari-Matti Latvala (Toyota). „Snažil jsem se jet naplno, ale auto je stále maličko nedotáčivé. Asi mně to moc nejde na těch různých typech pneumatik. Každopádně si to užívám, je to úžasná bitva. Užívám si ji,“ neztrácí Fin odhodlání.

Hrdinou dne byl jeho týmový kolega Ott Tänak z Estonska, který vyhrál všechny čtyři sobotní rychlostní zkoušky. Ze sedmé pozice po pátečním programu se posunul na místo páté. Ke stupňům vítězů mu chybí 17,3 sekundy. „Podmínky byly složité, protože situace se na trati často měnila. Na poslední sobotní zkoušce jsme už jeli pneumatiky bez hrotů, ale rozhodli se riskovat,“ protože za námi několik minut nikdo není,“ hodnotil situaci Tänak.

Rovanperä měl kliku

Páteční etapa soutěže měla zákulisní dohru. Posádka týmu Škoda ve složení Kalle Rovanperä a Jonne Haltunen přijížděli do časové kontroly před startem RZ5. Na poslední křižovatce ale z roadbooku (itinerář) špatně pochopili, jak k ní přijet a dostali se k ní z druhé strany.

Posádka se hájila tím, že roadbook byl nejasný a když si uvědomili svůj omyl, nešlo se už otočit. Podle českých fanoušků, kteří byli na místě, museli k časové kontrole couvat. Na večerním jednání uznali sportovní komisaři, že roadbook opravdu není jednoznačný a posádka nakonec vyvázla jen s penalizací jedné minuty.

Ledová zrada na RZ10

Drama se odehrálo na desáté zkoušce, kde byl po výjezdu z pravé zatáčky na asfaltu černý ledový úsek. Stal se osudný britskému pilotovi Elffynu Evansovi (Ford), který spadl ze svahu a zničil zadní část své fiesty.

O zrádnosti úseku svědčí vyjádření několika jezdců, kteří museli v kritickém momentu svádět velký souboj s volantem, aby udrželi auto na silnici.

„Měl jsem děsnou krizovku na černém ledu. Bylo to hodně těsné.“ (Ott Tänak, Toyota)

„Na trati bylo mnohem více ledu, než nám hlásili špioni (předjezdci).“ (Kalle Rovanperä, Škoda)

„Tam, kde spadl Elffyn bylo nečekaně hodně ledu. Měl jsem co dělat.“ (Jarri Matti Latvala, Toyota)

Cíl soutěže neuvidí kromě Lappiho i Evanse, také Nor Andreas Mikkelsen. Na desáté erzetě vletěl v rychlém úseku zadní částí vozu do příkopu a totálně zdevastoval levou zadní část svého hyundaie. Ze hry už byl druhý tovární Citroën. Fin Esapekka Lappi, který na RZ6 urazil zavěšení levého předního kola. Na RZ9 se mu zastavil motor jeho vozu.

Průběžné pořadí (po 12 z 16 RZ)

1. Ogier, Ingrassia (Fr./Citroën C3 WRC) 2:38:30,0; 2. Neuville, Gilsoul (Bel./Hyundai i20 Coupe WRC) +4,3; 3. Loeb, Elena (Fr., Mon./Hyundai i20 Coupé WRC) +1:58,7; 4. Latvala, Anttila (Fin./Toyota Yaris WRC) +2:01,0; 5. Tänak, Jarveoja (Est./Toyota Yaris WRC) +2:16,0; 6. Meeke, Marshall (Brit./Toyota Yaris WRC) +5:26,8; 7. Greensmith, Edmondson (Ford Fiesta R5) +10:12,1 (1. ve WRC 2 Pro); 8. Bonato, Boulloud (Fr./Citroën C3 R5) +11:43,4; 9. Sarrazin, Renucci (Fr./Hyundai i20 R5) +12:16,0; 10. De Mevius. Wydaeghe (Bel./Citroën C3 R5) +13:07,0; … 12. Veiby, Andersson (Nor., Švéd./Volkswagen Polo GTI R5) +16:13,0; 13. Katsuta, Barritt (Jap., Brit./Ford Fiesta R5) +17:03,3; 14. Suninen, Saklminen (Fin./Ford Fiesta WRC) +17:13,6; … 20. Rovanperä, Haltunen (Fin./Škoda Fabia R5) +24:34,1 (2. ve WRC 2 Pro); … 24. Tidemand, Floene (Švéd., Nor./Ford Fiesta WRC) +28:04,4.

Zbývající program Rallye Monte Carlo:

Neděle – 8.20 RZ13 (18,41 km); 9.08 RZ14 (13,58 km); 10.55 RZ15 (18,41 km); 12.18 RZ16 (13,58 km).