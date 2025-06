Akropolis rallye po 2. dnu: Tänak táhne hyundai k výhře

Sobota byla nejdelším dnem rallye a skládala se ze smyčky tří rychlostních zkoušek jižně od Lamie. Poprvé se jely dopoledne a stejné úseky odpoledne, vždy po obou stranách poledního servisu. Celkem bylo na programu 123,44 kilometrů.

Katsuta nadával sám sobě

V sobotu ráno začínal na vedoucí pozici Tänak, který měl k dobru tři sekundy na týmového kolegu Adriena Fourmauxe a o 16,9 sekundy zpět byl SDébastien Ogier. Tänak, který byl letos již třikrát druhý, zvolil taktiku, že nejlepší obranou je útok a vyhrál první dvě erzety dne. Navýšil svou převahu před druhým Ogierem na 33 sekund. Smůlu měl Fourmaux, který na RZ10 poškodil pravé zadní kolo svého vozu a propadl se tím pádem na třetí místo, na kterém zůstal celý den.

Odpolední program začal nešťastně pro tovární tým Toyota. Fin Kalle Rovanperä uvízl mimo trať, nemohl se dostat na silnici. Když se znovu rozjerl, tak uběhly čtyři minuty. Nakonec ze soutěže odstoupil pod pravidlem Super Rally, takže se v neděli může do soutěže vrátit, ovšem s penalizací. “Bylo to kluzké, žádné stopy, neudržel jsem rychlost. Pokaždé, když jsem se snažil trochu více zatlačit, prostě jsem ztratil stopu, jakoukoliv přilnavost. Bylo to v autě celkově docela ošemetné,” tvrdil Rovanperä.

Aby toho nebylo málo, na RZ11 poslal svého yarise na hranu svahu Japonec Takamoto Katsuta. A měl by se také objevit se stejným pravidlem jako Rovanperä. “Překročil jsem rychlost jen o pár kilometrů a byl štěrkový násep. Takže jsme bohužel uvízli na vrcholu náspu a pak nemohli vyjet. Moje chyba, ale taky jsme měli docela smůlu, takže to připadá hrozně hloupé,” lamentoval Katsuta.

Nikdo na něj neměl

Tänak neponechal nic náhodě. Jak už bylo v úvodu textu řečeno, vyhrál pět ze šesti sobotních erzet a v jedné prohrál s Ogierem o pouhou desetinu sekundy. „Je to samozřejmě skvělé, nic jiného říct nemůžeme. Od rána se pozice na trati i auto ve srovnání v pátkem výrazně zlepšily. Když lidi říkají, že bude hodně pršet, obvykle neprší, takže jsem dal tvrdou směs pneumatik s očekáváním, že když bude jen trochu deště, vyschne. Ze začátku to bylo docela drsné, ale ke konci plynulejší. Byl to skvělý, extrémně náročný den a velmi těžké rychlostní zkoušky,” zhodnotil Tänak své sobotní účinkování.

Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) byl kromě jedné vyhrané rychlostní zkoušky ještě ve třech erezetách druhý a ve dvou třetí, vždy za svým největší soupeřem v boji o vítězství Tänakem. “Byla mnohem lepší přilnavost než včera. Bylo to příjemné a vcelku čistá jízda z našeho pohledu. Místy to bylo kluzké a drsné, ale dalo se to zvládnout. Nepříjemným okamžikem bylo vidět, jak dva týmoví kolegové stojí bezmocně na kraji silnice. V závěru poslední erzety bylo hodně prachu a na posledních dvou kilometrech bylo špatně vidět,” komentoval situaci Ogier.

Když defekt, tak Neuville

Úřadující mistr světa Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally2) vedl soutěž po RZ3, ale záhy jeho naděje skončily. Na RZ4 měl defekt, na RZ5 měnil kolo a ztratil v součtu 2:41 minuty, nakonec vyhrál poslední zkoušku pátečního dne. Defektu se však nevyhnul ani v sobotu dopoledne na rychlostní zkoušce dlouhé 24,58 kilometrů. “Na dvanáctém kilometru jsme měli pomalý defekt a snažil jsem se situaci zvládnout, ale posledních pět šest kilometrů jsme už neměli žádnou rychlost. Ve všech levých zatáčkách jsem byl velmi opatrný, v pravé se snažil útočit, ale mohlo to být mnohem rychlejší,” zhodnotil Neuville nepříjemnou situaci.

Dvanácté místo v absolutním pořadí, šestý v kategorii WRC2 a třetí v klasifikaci WRC2 Challenger. Taková je bilance českého jezdce Martina Prokopa (Škoda Fabia RS Rally2). “Neměl jsem vůbec tušení o výsledcích, jedu jen pro zábavu. Auto schytalo hodně ran, takže jsem hodně rád, že jsme nedostali žádný defekt. Byla zo dnes dobrá kombinace erzet, akorát v závěru dne bylo hodně prachu a dvouminutové odstupy mezi posádkami bylo málo. Bylo špatně vidět,” řekl Prokop v cíli sobotní čáasti soutěže.

Průběžné pořadí (po RZ13 z RZ17):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 2:56:31,7; 2. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +43,6; 3. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +2:08,0; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:04,4; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +4:17,7; 6. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally2) +5:55,0; 7. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:56,7; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:34,5; 9. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +8:44,5; 10. Y. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +8:59 Cachón, Rozada (Škoda Fabia RS Rally2) +10:03,4; 12. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +10:40,5; 13. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +12:51,3; 14. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +14:33,6; 15. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +14:36,2; 16. M. Bulacia, Vallejo (Bol., Arg./Toyota GR Yaris Rally2) +14:52,6; 17. Solans, Sanjuan (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +15:01,0; 18. Sesks, Francis (Est./Ford Puma Rally1) +16:39,1; 19. L. Rossel, Mercoiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +17:35,0; 20. Joona, Vaaleri (Fin./Škpoda Fabia RS Rally2) +18:15,3; ... 24. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +35:44,1; 25. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +34:10,8; 37. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:20:29,0.

Zbývající program Akropolis rallye:

Neděle 29. 6. - 7.03 RZ14 (26,16 km), 8.05 RZ15 (23,37 km), 11.32 RZ16 (26,16 km), 13.15 RZ17 (23,37 km). Etapa celkem 99,06 km.