Ředitel Audi byl suspendován, zastoupí ho šéf prodeje

Audi je nejziskovější značkou německého automobilového koncernu Volkswagen. Ten v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

Mnichovská prokuratura již minulý týden oznámila, že Stadler je v souvislosti s emisní aférou vyšetřován, a to mimo jiné kvůli podezření z podvodu. V pondělí uvedla, že Stadler byl vzat do vazby kvůli obavám, že by mohl mařit vyšetřování. Skandál se týká také zhruba 1,2 milionu vozů české divize Škoda Auto.

Cena akcií koncernu Volkswagen se v pondělí v reakci na Stadlerovo zadržení snížila o více než tři procenta. Dnes akcie Volkswagenu pokračují v poklesu, kolem poledne ztrácely zhruba dvě procenta.