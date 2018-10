Rozhovor s kapelou Eddie Stoilow: Auto funguje jako revize našich písní

Už jedno a půl desetiletí spolu hraje kapela Eddie Stoilow. Ostatně velká koncertní šňůra, která startuje v pátek 5. října v Plzni, se jmenuje „15 let spolu“.

David, Honza, Kuba, Lukáš a Martin se tam vydají – jako vždy – v červeném transitu. „Děláme to tak roky. Jezdíme zkrátka rádi spolu. Nás pět z kapely, všechny nástroje a za volantem skvělý řidič, technik Rody Mirinda alias Rododendron,“ směje se klávesista David Šmídt.

Jak se dočtete v jeho dotazníku, David sám se cítí, jako by řídil od prenatálu, za nejlepšího řidiče ale nepovažuje sebe ani technika, ale basáka Martina „Puškina“ Puškaře.

Ten dorazil na naše setkání se zpožděním. Na oplátku ale hned vytáhl z tašky čerstvý Svět motorů. „Čtu ho poctivě! Vše s motorem mě totiž hrozně baví,“ přiznává Martin a dokazuje to on i zbytek kapely. „Martin? Ten si sice klidně zapomene vzít na koncert basovou kytaru, zato pak odhalí každý podezřelý šramot nejen na našem transitu, ale rozezná i šroubek z Boeingu 737 od toho na 747,“ vypráví kytarista Jakub Lenz, jehož auta rovněž učarovala v mládí a za velkého koníčka je vedle strun bere dodnes.

To zpěvák Honza Žampa ujíždí na motorkách. „Auta beru hlavně jako prostředek k přesunutí z bodu A do bodu B. Což neznamená, že by tenhle prostředek neměl být hezký!“ vyznává se vousáč, jenž začínal na Škodě 105, časem se dostal k současnému Mercedesu R a do budoucna sní o Porsche 911.

Všech pět členů má na pobyt minimálně tři názory jednotné. auto funguje jako revize našich vlastních songů. Když hraje píseň dobře ve voze, bude znít dobře i na desce a na koncertě,“ tvrdí David. „Pak je taky nejlepší ložnicí. Alespoň v případě našeho transitu,“ přidává se bubeník Lukáš Kuneš. „A co si budeme povídat. S Rododendronem za volantem je z něj při návratech z koncertu i parádní alkoholové doupě,“ poodkrývá Honza. „Rododendron je totiž řidičský génius. Kouká dozadu, i když jede popředu,“ vysvětluje Jakub.

Ideál? Šestiválec v tónině A!

„Nejlepší model? To je jasný. Manuál, kdy řidič cítí správné human system interface, feel v řízení,“ říká basák Martin Puškař, motorový odborník kapely. „A k tomu šestiválec. Jedině ten zpívá v tónině A. Sice teď z aut mizí, ale to se vrátí!“ věří Martin.

Nej silnice Eddie Stoilow

„Z Prahy směr Slapy: do Nové Rabyně. To je bible každého motoristy,“ shodují se členové kapely.

O kapele