Rozhovor s Pavlem Turkem: F1 se hodně změní

Svůj bývalý obor přesto intenzivně sleduje a závody F1 také pravidelně navštěvuje.

Šampionát utrpěl tím, že tři závody před koncem bylo rozhodnuto o titulu mistra světa mezi jezdci. Na druhou stranu jsme viděli hodně zajímavých a vyrovnaných soubojů. A právě tohle by se mělo letos opakovat.

Problémem je, že ve skutečnosti nejde o nižší náklady, jak se často říká. Vývoj byl, je a bude vždycky dražší než provoz.

Ve srovnání s předchozím bossem Berniem Ecclestonem, který odmítal sociální sítě, si současní šéfové uvědomují jejich sílu a potřebu pro větší publicitu. Pro ně musí vytvořit programy a krátká videa, jež nebudou delší než dvacet třicet sekund. Během letošního roku bude americká společnost sondovat možné sportovní změny, které mohou být zásadní. A to v případě tréninků i kvalifikací.

Spíše bych se zamyslel nad dalším fungováním Liberty Media. Pokud se jedná o uvedené datum, v té době už chce mít v rukou všechny rozhodovací pravomoci. Mám tím na mysli především technické změny a způsob rozdělování financí. Týmy nebudou spokojeny, protože přestanou mít rozhodující slovo a budou muset poslouchat.

Ano, ovšem nikoliv z hlediska vývoje, ale jako technického partnera. První vlaštovkou je spojení týmu Red Bull Racing s britským Aston Martinem. Další propojení by mělo fungovat u stáje Sauber a továrny Alfa Romeo, která je provázána se značkou Ferrari.

Bude se prosazovat stále výrazněji, ale formuli 1 to ještě hodně dlouho nečeká. Ekologický boom je ve světě výrazně silnější než v České republice. Automobilky chtějí zákazníky oslovit důrazněji. Mám rád klasické motory, na druhou stranu chápu, že se člověk nemůže stavět proti vývoji motorismu ve světě.

V takové podobě jako dříve určitě ne. Tabákové koncerny však investují ohromné finance do alternativních kuřáckých prostředků. S reklamou těchto produktů se do formule 1 budou od letošního roku vracet.

Pokouší se vyvinout určitý tlak na současné majitele práv, protože si chce udržet vliv a také finanční podíl z televizních práv. Formule 1 ovšem nabízí takovou celosvětovou platformu prezentace, kterou v rámci automobilového průmyslu a motoristického sportu nikde jinde ani Ferrari nenajde.

Chápu snahu Mezinárodní automobilové federace FIA snižovat riziko fatálních událostí. Každá taková neprospívá danému sportu. Současná podoba není úplně nejšťastnější. Jedná se spíše o vývojový typ, který bude modifikován podle zkušeností v sezoně 2018. Souhlasím s názorem Fernanda Alonsa, který prohlásil: Pokud systém Halo zachrání třeba jen jediný život, má smysl.

Toto téma bude věčně diskutované. Při vstupu do formule 1 bylo Pirelli hodně kritizované, ale jeho pneumatiky jsou dost vyspělé. Spíše jde o to, aby byly ve spolupráci s týmy vybírány gumy, které by dovolily týmům více taktických variant v průběhu závodů.

Zejména Red Bull Racing bude výrazně míchat kartami. Mercedes svou pozici neopustí a Ferrari se minimálně udrží na vysoké technologické úrovni. To nám dohromady dává zajímavé menu na sezonu 2018.

Lewis Hamilton umí pracovat s fanoušky i na sociálních sítích dost blízko podle představ nového majitele. Když k tomu přidáte nepopiratelné jezdecké umění, máme opravdu správného mistra světa. Sebastian Vettel nemá u Ferrari snadnou pozici a občas se musí krotit ve vyjádřeních. Boss Ferrari Sergio Marchionne ho už několikrát napomínal ve smyslu, že značka je více než osobnost jezdce.

Je obrovským tahounem týmu, skutečným vůdcem jako jezdec i osobnost. Právě pro silné ego musel odejít od Ferrari. Neznám podrobnosti, ale domnívám se, že má své informace a věří motorům Renaultu. Proto zůstal u McLarenu, který přestoupil na tyto pohonné jednotky.

V předchozí sezoně hodně vyspěl Max Verstappen, i když výsledky vinou technických problémů nebyly úplně uspokojivé. V letošním roce by měl bojovat minimálně o stupně vítězů v konečném pořadí. Výborný bude také Carlos Sainz, který vytvoří s Nikem Hülkenbergem silnou dvojici týmu Renault.

Uplynulý ročník šampionátu Red Bull Air Race byl rychlejší, těsnější a divácky zajímavější než kdy dřív. Sezonu jsme odstartovali v Abú Dhabí celkově pětasedmdesátým závodem. Pak následovaly cesty do Japonska, Maďarska, USA a úspěšný debut v Rusku. Velká očekávání panovala také při návratu do Portugalska, kde nakonec závodní víkend navštívilo 850.000 diváků. Se sezonou jsem spokojen. Pořadí pilotů na špici žebříčku se pěkně promíchávalo, což je z pohledu fanoušků vždy atraktivní, a do posledního závodu nebylo jisté, kdo získá titul.

Naši dva piloti, kteří létají ve třídě Master Class, mohou být se sezonou 2017 spokojeni. Martin Šonka absolvoval pátý ročník v Red Bull Air Race a sezonu zakončil na druhém místě. Až v posledním závodě v Indianapolis Motor Speedway ho jen těsně překonal celkový vítěz Yoshihide Muroya z Japonska. Druhý náš zástupce Petr Kopfstein startoval původně jako pilot třídy Challenger Class, když byla v roce 2014 vytvořena. Druhou sezonu ve světovém šampionátu zakončil na pátém místě. Oba piloti šli do šampionátu 2017 s cílem umístit se lépe než v sezoně předchozí a oběma se to povedlo. Šonka si polepšil o sedm míst, Kopfstein o devět. S předvedenými výkony bude jejich cílem pro rok 2018 jednoznačně celkové vítězství.

Neustále hledáme cesty, jak světový šampionát Red Bull Air Race dostat na nová místa, přiblížit jej fanouškům a udělat z něj ještě atraktivnější soutěž. Díky tradici, kterou v Česku letectví obecně má, i úspěchům hned dvou českých pilotů v seriálu pozorujeme stále rostoucí lokální fanouškovskou základnu i zájem tuzemských médií o dění kolem Red Bull Air Race. S ohledem na to Českou republiku vnímáme jako zemi se zajímavým potenciálem. Zatím však nemohu říci, že by tato možnost měla jakékoli konkrétní obrysy.

Pavel Turek

Platí za předního českého znalce sportovního marketingu a nových sportovních odvětví. V letech 1997–2013 absolvoval sedmnáct sezon ve formuli 1, během kterých se zúčastnil více než 250 Grand Prix a úzce spolupracoval s piloty Mikou Häkkinenem, Juanem Pablem Montoyou, Davidem Coulthardem a dalšími. Mezi roky 1997 a 2005 spravoval každoročně rozpočet ve výši dvou miliard korun.

Během této doby také přišel s řadou nápadů, které zůstávají dodnes platné a nepřekonané – například dvousedadlová formule, jízda s monopostem za polárním kruhem nebo uvedení monopostu Davida Coultharda do stavu beztíže.

V roce 2013 se stal komerčním ředitelem letecké série Red Bull Air Race. Zde zajišťuje kompletní finanční a příjmové stránky tohoto seriálu, jako je sponzoring, prodej vysílacích práv, prodej vstupenek a merchandising. Je také podílníkem ve společnosti Unique & Limited, která za pomoci 3D grafi ky kombinací historických artefaktů a reality oživuje nejvýznačnější momenty historie motorsportu. Působí také jako ambasador prémiových paliv OMV MaxxMotion. Je ženatý, má dvě děti a již patnáct let žije mimo ČR, momentálně v rakouském Salcburku.