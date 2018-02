Všechno, co vás zajímalo o Tesle Roadster letící vesmírem!

Na Elonu Muskovi můžete kritizovat leccos, ať už velkolepé, leckdy nereálné sliby nebo využívání dotací, bez nichž by automobilka Tesla dávno nepřežila. Jedno mu ale upřít nemůžete, a tím je promyšlená propagace jeho děl. Nejnovějším důkazem toho je Tesla Roadster vypuštěná do vesmíru.

Červeně lakovaný Roadster do vesmíru odstartoval toto úterý, a to na palubě rakety Falcon Heavy, vůbec největší rakety současnosti, která je přípravou na let na Mars. Přestože se o letící Tesle napsalo spoustu článků, svět oběhly i její záběry přímo z oběžné dráhy, protože vysílala živé záběry přímo z akce, stále je zahalena několika nejasnostmi, na které se lidé ptají. Rozhodli jsme se na tyto zvídavé dotazy odpovědět:

Video

Proč vůbec Tesla letěla do vesmíru?

Jednoduše proto, že Elon Musk chtěl a tento plán dokázal prostřednictvím své společnosti SpaceX a její rakety Falcon Heavy realizovat. Kvůli zkušebnímu letu raketa odstartovala bez posádky, na její palubě však bylo potřeba nějaké závaží, které by simulovalo náklad, s jehož nesením se do budoucna počítá. Obvykle k tomu slouží bloky betonu nebo oceli, ty ale Muskovi přišly „moc nudné.“prohlásil kdysi Musk, v době, kdy tato myšlenka byla ještě trochu braná jako vtip. Šéf Tesly to ale myslel vážně, a tak se Roadster do vesmíru skutečně vydal. To, že je to zároveň skvělá propagace výrobce elektromobilů, je už vedlejší...

Kam letí?

Plány SpaceX se v průběhu letu poněkud změnily. Po odhození krytu kolem auta (proto je na záběrech z Tesly skutečně vidět Země a okolní kosmický prostor) měla Tesla po posledním zážehu motoru rakety zamířit k oběžné dráze Marsu, kolem kterého měla obíhat, nakonec je ale všechno jinak. Po šestihodinovém oběhu kolem Země (z něhož byl vysílán živý přenos) nakonec mine Mars a zamíří až někam k trpasličí planetě Ceres, nacházející se mezi Marsem a Jupiterem. Proč se plány změnily, však SpaceX neuvedl. Tato planetka je každopádně zajímavá tím, že podle některých vědců by mohla být obývaná mikroby, jelikož její ledový plášť kdysi býval podzemním oceánem. Předpokládaný průběh letu si každopádně můžete prohlédnout na přiložené animaci:

Vůbec však není jisté, že Tesla na cílové místo skutečně doletí. Vyloučena není srážka s jiným tělesem (asteroidem), na autě se může podepsat také vesmírné radioaktivní záření.

Jak rychle letí?

Co je nám známo, tak aktuálně Muskovu Teslu můžeme s trochou nadsázky považovat za nejrychlejší automobil ve Vesmíru. Během svého letu totiž překonala rychlost 40 tisíc kilometrů za hodinu. A na to dodnes nejrychlejší vozidlo planety, ThrustSSC jedoucí v roce 1997 rychlostí 1.227,985 km/h zkrátka zdaleka nestačí. Natožpak takový Koenigsegg Agera RS s maximálkou 447 km/h...

Co je daný exemplář zač?

Třešňově červený, jak ho popsal sám Musk, Roadster patří přímo zakladateli americké automobilky. Jedná se o dosavadní generaci elektrického sporťáku, nikoliv o tu nadcházející, chystanou pro rok 2020. Zkrátka když se potřebujete zbavit starého vozu, buď ho prodáte, odvezete na šrotiště, nebo odpálíte do vesmíru... Jak prosté, milý Watsone.

Ale pozor, kdybyste červenou Teslu Roadster s více než zajímavou sběratelskou hodnotou náhodou chtěli, není problém. Musk tvrdí, že si ji klidně můžete vzít. Tedy, pokud se máte pro ni jak dostat.

Co je ten panák uvnitř auta?

Jestliže jste záběry z vesmírem letící Tesly viděli, jistě jste zaznamenali bílou figurínu sedící za volantem s frajersky opřeným loktem na okně. Ano, SpaceX opravdu do vesmíru vyslal auto i s řidičem. Sám Musk o figuríně hovoří jako o Starmanovi, což je odkaz na jednu z písní Davida Bowieho a také film z roku 1984 o mimozemšťanovi uvíznutém na Zemi. Oblečen je pak ve skafandru navrženém pro budoucí vesmírné lety společnosti SpaceX, které se zúčastní i lidské posádky.

Je daná Tesla ještě něčím speciální?

Ano, je. Jakoby nestačilo, že Musk vypálil do vesmíru auto i s „řidičem,“ ukázal ještě svůj smysl pro humor. Na obrazovce multimediálního systému auta se tak objevuje nápis „Nepanikař!,“ což je odkaz na slavnou knihu Stopařův průvodce po Galaxii. Musk navíc na Twitteru přiznal, že výtisk této knihy se nachází ve schránce před spolujezdcem, stejně jako ručník, který (jak fanoušci „Stopaře“ dobře vědí) každý správný vesmírný cestovatel potřebuje. Na palubě nechybí ani speciální paměťový disk s knižní sérií Nadace spisovatele Isaaca Asimova, který je navržen tak, aby přežil i náročné podmínky kosmického prostoru.

A aby toho nebylo málo, rádio hrálo další Bowieho hit, Life on Mars (před startem se hovořilo ještě o jiné písni, Space Oddity). Vtipná je pak plaketka na plošném spoji s nápisem „vyrobeno na Zemi, lidmi.“ Co kdyby náhodou vůz jednou objevili mimozemšťané a řešili, jak se tam taková věc mohla dostat? Snad budou umět anglicky, aby si nápis přečetli.

Je Tesla ve Vesmíru opravdu jen o pozitivech?

Vyslání Tesly Roadster do kosmu sice mezi veřejností způsobilo nadšení, někteří vědci ale upozorňují i na negativa projektu. Nejde tak ani o ekologický dopad startu rakety (po němž se uvolnilo množství oxidu uhličitého) jako o dopad samotného sporťáku. Může se sice zdát, že let napříč kosmem nezpůsobuje žádný problém, vědci ale upozorňují na možnou kolizi s některým z asteroidů a následný rozpad vozidla. A tyto fragmenty už mohou být problém pro budoucí kosmické lety. Vědci se pozastavují i nad sterilitou vozu. Pomocí něj by se totiž kosmem mohly šířit bakterie, které by ztížily hledání po mimozemském životě. Při případném nálezu by totiž nemuselo být jasné, zda tam nebyl zavlečen ze Země.