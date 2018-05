Kia Sorento vs. Škoda Kodiaq – GT Line vs. Sportline. Můžou být vůbec sportovní?

Seznam kapitol Úvod, pořizovací náklady Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr

Sportovně-užitková vozidla vznikla hlavně proto, aby byla schopná jezdit i mimo zpevněné cesty. Takový charakter je ale vyhledáván stále méně a zákazníkům stačí jejich styl, a tak přichází stále více SUV, která jsou spíše sportovní než užitková. Vedle různých SUV kupé to jsou i různé sportovní verze. Českou nabídku v nedávné době obohatily hned dva takové vozy, Kia Sorento ve verzi GT Line a Škoda Kodiaq SportLine. Jelikož se jedná o přímé konkurenty nabízející místo až pro sedm cestujících, jejich srovnání bylo jasnou volbou. Jsou opravdu tak sportovní, jak naznačuje jejich vzhled?

Váhat jsme nemuseli ani při hledání motorů, které proti sobě postavit. Sorento je po nedávném faceliftu na českém trhu dostupné výhradně s turbodieselem 2.2 CRDi (147 kW), který je ve variantě GT Line standardně spárován s pohonem všech kol a osmistupňovým automatem. V nabídce kodiaqu tomu odpovídá 2.0 TDI se 140 kW, které je ve všech stupních výbavy sériově spárováno se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a také pohonem všech kol.

Budeme tak mimo jiné sledovat, nakolik je objemově větší motor Kie s vyšším výkonem v praxi dynamičtější a která z automatických převodovek řadí lépe. Srovnávat toho ale budeme mnohem více!

Odlišná cenová politika

Začněme cenou, která vyjeví první výrazný rozdíl mezi oběma vozy. Přestože se velikostí a možností sedmimístné konfigurace jedná o přímé konkurenty, pohled do ceníků ukazuje, že Sorento i Kodiaq vsadily na zcela odlišnou cenovou politiku.

Kia Sorento láká hlavně na bohatou standardní výbavu, což znamená poměrně vysokou základní cenovku převyšující milion. Konkrétně testovanou konfiguraci 2.2 CRDi + automat + pohon všech kol koupíte minimálně za 1.099.980 korun. To je dost, jenže zároveň v této ceně platné pro verzi Exclusive už dostanete navigaci, tempomat, vyhřívaný volant, parkovací senzory i vyhřívání sedadel vpředu a vzadu, což cenovku najednou opodstatňuje.

Škoda Kodiaq je naopak v základu o dost levnější. Vrcholný vznětový čtyřválec 2.0 TDI (140 kW) s DSG a automatem pořídíte už se základním stupněm Active, a to za 857.900 korun. To je proti sorentu podstatně méně, jenže ve srovnání s ním si u kodiaqu musíte připlácet za tempomat, parkovací senzory i vyhřívaná sedadla. A některé prvky jako navigaci, elektricky nastavitelná přední sedadla nebo vyhřívaný volant pro základní active ani nepořídíte.

Pořizovací náklady Kia Sorento Škoda Kodiaq Škoda Kodiaq ZÁKLADNÍ CENA Motor 2.2 CRDi (147 kW) 4x4 8AT 2.0 TDI (140 kW) 4x4 DSG 2.0 TDI (140 kW) 4x4 DSG Stupeň výbavy/cena [Kč] Exclusive/1.099.980 Kč Active/857.900 Kč Sportline/1.035.900 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY Airbagy 6 7 7 Centrální zamykání s dálkovým o. [Kč] S S S Elektricky ovládaná okna - přední/zadní [Kč] S/S S/S S/S Elektricky nastavitelná přední sedadla [Kč] S - 15.000 Klimatizace automatická dvouzónová automatická dvouzónová automatická dvouzónová Kola 18" litá 17" litá 19" litá Metalíza [Kč] 20.000 17.500 S Mlhová světla vpředu [Kč] S 15.000* S Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] S/S 9.000/15.000* S/S Navigace [Kč] S - S Rezervní kolo [Kč] S 2.100 2.100 Světelný senzor [Kč] S 4.500 S Tempomat [Kč] S 15.000* S Třetí řada sedadel [Kč] S 23.000 19.500 Vyhřívaná sedadla vpředu/vzadu [Kč] S/S 14.000 S/7.000 Vyhřívaný volant [Kč] S - 3.000 CELKEM po dopočtení výbavy [Kč] 1.119.980 943.000 1.082.500 V rámci paketu Active Plus SERVIS Kia Sorento Škoda Kodiaq Škoda Kodiaq Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 64.675/7.859 17.838/3.766 + 5.179 Přední blatník [Kč] 13.648 7.613 Čelní sklo [Kč] 18.165 (vyhřívané) 9.713 Brzdové destičky přední [Kč] 2.742 4.381 Mřížka v masce chladiče [Kč] 24.083 2.690 Přední a zadní tlumič [Kč] 7.272/4.319 6.591/7.314 Hodinová sazba v servisu [Kč] 742 968 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100 000 km [Kč] 21.309 21.052 Kromě hodinové sazby servisu jsou všechny ceny v kolonce servis uváděny s DPH ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 7/5/12 2/3/12 Prodloužená záruka [Kč] - 5 let/100.000 km za 2.000

Ona ale škodovka vychází cenově lépe také ve verzích, které mají k sorentu ve stupni Exclusive cenově blíže, a to včetně testovaného Sportlinu. Ten s testovanou motorizací koupíte za 1.035.900 korun, a přestože si na rozdíl od kie musíte dokupovat elektrické ovládání předních sedadel (+15.000 Kč), rezervní kolo (+2.100,-) nebo třetí řadu sedadel (+19.500,-), kodiaq je i po dorovnání výbavy výhodnější. Lépe tak vyhoví těm, co si vystačí s užší výbavou. Pořídíte si k němu zkrátka opravdu to, co vyžadujete.

Jakožto domácí značka nabízí Škoda též výhodu v podobě nižších servisních nákladů, cena náhradních dílů pro kodiaq je rozhodně nižší než u sorenta. Takové full-LED světlomety přijdou u Kie na 64.675 korun, vyhřívané čelní sklo na 18.165 Kč a třeba maska chladiče s přípravou pro kameru na 24.038 korun.

Naopak záruka je výhodnější u Kie. Také sorento nabízí standardně sedmiletou záruku, respektive záruku na ujetí 150.000 km. Naopak kodiaq má standardně jen dvouletou záruku, připlatit si však lze za pětiletou – ta do ujetí 100.000 km stojí 2.000 korun, při zájmu o navýšení nájezdu na 150.000 km však zaplatíte už poměrně tučných 13.200 korun.