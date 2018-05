Tohle je napjatě očekávaná limuzína pro Putina. Ruský prezident se s ní svezl na inauguraci

O tom, že v Rusku chystají novou státnickou limuzínu jsme psali mnohokrát. Projekt „Průvod“ odstartoval v roce 2012 a po šesti letech přinesl své hrozny. Ruský prezident Vladimir Putin se s novou limuzínou svezl na pondělní inauguraci, která zahájila jeho další funkční období. Jak auto vypadá, můžete vidět na přiloženém videu.

Účast nové limuzíny na letošní inauguraci byla sice dříve avizována, do poslední chvíle se však nevědělo, zda auto do té doby bude skutečně hotové. Ještě minulý měsíc ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov neurčitě hovořil o tom, že doufá, že si Putin automobil vyzkouší co nejdříve. Termín se však nakonec skutečně podařilo stihnout, a tak Putin mohl novinkou jet místo Mercedesu Pullman, jež využíval na svých předchozích inauguracích.

Video

Odhalený automobil tak potvrdil dřívější nákresy, na nichž se podoba auta ukázala poprvé. Jedná se tedy skutečně o vůz inspirovaný díly britské značky Rolls-Royce, příď s výraznou maskou chladiče však svými světlomety lehce evokuje i Lancii Thema. Podle ruských médií je limuzína dlouhá přes šest metrů.

Vzhled je ale vlastně jediné, co v tuto chvíli známe, technické detaily zatím uvolněny nebyly. Prozrazeny mohou být klidně až na přelomu srpna a září, kdy se vůz oficiálně představí na moskevském autosalonu. A některé informace se možná kvůli snaze o bezpečnost prezidenta možná ani nedozvíme. Konkrétní prezidentský kousek totiž jistě bude všemožně chráněn pancéřováním.

Buď jak buď, z dřívějších zpráv vyplývá, že nová ruská státnická limuzína navazující na někdejší slávu ZiLů je poháněna nově vyvinutým osmiválcem, některé zdroje ale hovoří také o dvanáctiválci. Vývoj vedlo ruské státní výzkumné centrum (NAMI), které však na projektu spolupracovalo třeba s Porsche Engineering, Boschem nebo ruskou firmou Ruskaja Koža, dodavatelem kůže pro interiér auta. Výrobu bude mít na starosti firma Soers, vlastník automobilky UAZ.

Zajímavostí je přitom fakt, že na rozdíl od někdejších ZiLů bude nejnovější dílo poskytnuto i běžné klientele. Letos má být postaveno 18 vozů, v příštím roce však má výroba vzrůst na 200 aut ročně, až 5.000 aut ročně v roce 2020. Do tohoto čísla jsou ale počítány i vozy odvozené od výchozí limuzíny – stejnou techniku má totiž využít i SUV nebo minibus.