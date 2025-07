Zemřel Hulk Hogan. Svaly neměl pouze na těle, ale také v garáži. A nejen ty americké

O profesionálním wrestlingu si můžeme myslet, co chceme, ale mocný světlý knír Hulka Hogana podle některých zdrojů stál u boomu tohoto odvětví showbusinessu. Objevoval se však i v jiných odvětvích – od konce 70. let minulého století hrál zhruba ve čtyřicítce filmů či seriálů. Hlavní roli ztvárnil v seriálu Blesk v ráji (orig. Thunder in Paradise), který se v létě 1996 – zhruba dva roky po originálním uvedení v USA – vysílal i v Česku.

Hulk Hogan, vlastním jménem Terrence Gene Bollea, ve čtvrtek 24. 7. věku 71 let zemřel. Ať už ho znáte z ringu nebo z televizních obrazovek, pravdou je, že jeho garáž nebyla vůbec nudná. Ostatně, celá Hoganova kariéra byla o tom, že se světu ukazoval v různých rolích. A auta, která měl, tomu odpovídala.

Nejzajímavější byla jeho garáž pro fanoušky amerických aut. Stál v ní Plymouth Road Runner z roku 1969, Dodge Charger R/T z roku 1968, Dodge Viper RT/10 z roku 1994 a Chevrolet Caprice z roku 1966. Americkou část stáje doplňoval Chevrolet Corvette ZR1, Dodge Demon či Plymouth Hemi ‘Cuda z roku 1971 s ikonickou kapotou „shaker“, skrz kterou trčí sání motoru a za jízdy se oproti kapotě pohybuje; proto „shaker“.

Z Evropy si Hogan pořídil Porsche 911 Carrera, Mercedes-Benz S 500 coupé, Lamborghini Gallardo, Ferrari 360 Spider, Rolls-Royce Phantom a Bentley Continental GT.

Zmíněný červený charger je restomodem s výrazně zvýšeným výkonem oproti sériovému stavu. Podle starších Hoganových slov má zhruba 850 koní, ovšem zároveň video ukazuje karburátory pod kapotou.

