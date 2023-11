Americká ikona Ford GT40 zrenovovaná německou legendou bude k mání v aukci

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Původní Ford GT40, ten, který v 60. letech minulého století zvládal porážet Ferrari ve vytrvalostních závodech, patří bezesporu k největším legendám nejen amerického automobilového světa. Nikoliv nepodobně na tom je německá firma RUF, která existuje od roku 1939 a proslula modelem CTR Yellowbird, který v roce 1987 sesadil Ferrari F40 z trůnu nejrychlejšího produkčního auta na světě.

Od 70. let, kdy RUF začal stavět auta, až donedávna vždy používal jako základ vozy značky Porsche. Přepracoval je vždycky dost zásadně na to, aby dostala nové kódy VIN, ale základ byl vždy ve sporťácích ze Zuffenhausenu. Až nedávno začal stavět vlastní karoserie. Jak se ale ukazuje, už dříve byl ochotný váženým klientům třeba zrenovovat jejich vlastní auto.

To je příběh modrého Fordu GT40 série I z roku 1966, který bude na prodej v aukci Kissimmee 2024 pořádané domem Mecum v lednu příštího roku na Floridě. „Skutečně jsme zrenovovali tuto GT40 v roce 1996 pro speciálního klienta,“ cituje mluvčího firmy web Motor1. RUF podle mluvčího zrenovoval všechna auta tomuto klientovi: „Je to vzácné, ale RUF je schopný zrenovovat auta mimo svět Porsche, pokud o to klient požádá.“

Třebaže renovace proběhla před sedmadvaceti lety, vůz je na fotografiích naprosto dechberoucí svým celkem i každým detailem. Je však naprosto pochopitelné, že takovéto auto dostalo špičkovou péči – je to jeden z pouhých 30 exemplářů GT40 vyrobených jako silniční auto.

Video se připravuje ...

Podle popisu aukce má najeto jen 13.442 mil (21.628 km), posledních třicet let bylo v rukou jednoho majitele a nikdy se neukazovalo nikde veřejně. Také nikdy nemělo nehodu a je k němu nejen fotodokumentace oné renovace, ale také originální dodací list s přesnou specifikací vozu z roku 1966. A jedním z dřívějších majitelů byl Umberto Maglioli, závodní jezdec v továrních týmech Porsche i Ferrari a trojnásobný vítěz závodů Targa Florio a dvanáctihodinovky na okruhu Sebring v USA.

Popis aukce neobsahuje ani odhad výsledné ceny, ale originální GT40 se v posledních letech prodávají za sumy v okolí 10 milionů dolarů (22,35 milionu korun). Nebylo by s podivem, kdyby se tento díky své historii a firmě, která ho zrenovovala, prodal i za víc.