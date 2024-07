Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jako téměř každý sudý rok, i letos hostí Paříž jeden z nejdůležitějších evropských autosalonů. Událost s oficiálním názvem Mondial de l’Automobile proběhne v hlavním městě Francie ve dnech 14.–20. října 2024 s tím, že první den je vyhrazen novinářům.

Kdy a kde?

Vstupenky pro veřejnost jsou v prodeji na dny od 15. do 20. října a otevřeno je ve všední dny od 9:30 do 20:00 hodin, v sobotu od 9 do 22 hodin a v neděli od 9:00 do 18:30.

Autosalon v Paříži se koná na výstavišti Porte de Versailles, ležící na hranici 15. pařížského obvodu a départementu Hauts-de-Seine. Přímo před výstavištěm zastavuje metro i tramvaje, zastávka se jmenuje jednoduše Porte de Versailles, a hlavní vstup na autosalon je bránou A2.

Je možné přijet i autem a zaparkovat na parkovištích P6 a P7, které jsou v docházkové vzdálenosti. Při vstupu na autosalon bude nutné se prokázat vstupenkou v elektronické formě a dokladem totožnosti.

Kde koupit vstupenky a kolik stojí?

Vstupenky jsou k mání na webu mondial.paris, a to v ceně od 18 eur (457 korun) za celodenní lístek ve všední den do 22 eur (558 korun) za půlden o víkendu. Kdo by chtěl ušetřit, může přijít jen na páteční nebo sobotní večer – při vstupu po 18:30 zaplatí jen 16 eur (406 korun).

Klíčové je, že vstupenky se dají koupit jen online, nejsou k mání na místě. A když si je koupíte online, dostanete je až několik dní před akcí, nikoliv hned po nákupu.

Co s sebou nebrat?

Kvůli útokům ekoteroristů autosalon v Paříži zásadně omezuje, co si mohou návštěvníci přinést. Vstup je zakázán se zavazadly – která navíc není kde v místě uschovat – ostrými či špičatými předměty, přilbami, barvou v jakékoliv formě, lahvemi s tekutinami o objemu větším než 0,33 l, dýmovnicemi, petardami a podobnými věcmi.

Co tam uvidíme?

Úpadek tradičních autosalonů, odstartovaný pandemií koronaviru, se samozřejmě s Paříží nezastavil. Přesto už některé z důležitých automobilek svou účast na autosalonu v Paříži potvrdily.

Patří k nim Škoda, Audi, Volkswagen, Ligier, BMW, Mini, či skupina Renault, což znamená značky Renault, Dacia a Alpine. Dá se očekávat také přítomnost koncernu Stellantis, přinejmenším jeho francouzských značek Peugeot, Citroën a DS.