Paříž 2022? Smutná rozlučka s autosalony. Snaha domácích je jen slabou náplastí

Pohled na odhadem dva kilometry dlouhé kolony k čerpacím stanicím napříč Paříží jako by vlastně dokonale korespondoval s atmosférou na tamním výstavišti, které v pondělí otevřelo své brány novinářům a druhý den i široké veřejnosti. Dva podniky obchodující s pohonnými hmotami už přes tři týdny stávkují a paliv je akutní nedostatek. Kdo má v autě plnou nádrž, je šťastný člověk. „Jinak se musíte postavit na konec fronty a prostě čekat. Klidně i tři a více hodin, když máte štěstí,“ dozvídáme se od řidiče, který nás přepravuje směrem k výstavišti.

Že novinek na pařížském autosalonu nebude moc, prozrazovala už samotná účast automobilek. Zcela vážně jej v zásadě vzaly jen domácí značky – skupina Renault (zastoupena krom Renaultu samotného i automobilkami Dacia a Alpine), Peugeot a DS. Pochvalu za účast si z tradičních značek zaslouží ještě Jeep. Většina se pochopitelně přijela pochlubit novinkami elektrifikovanými, nejlépe čistě elektrickými. O spalovací motor tak vlastně zavadíte jen u Dacie.

Video se připravuje ...

Příchod na výstaviště přitom vypadá slibně. Začínáme halou 6, kde vystavuje právě Renault, a hned ráno krátce před tiskovou konferencí obhlížíme francouzské novinky. Zpočátku cítím vůni tradiční autoshow a mám radost, že zase uvidím řadu nových aut na jednom místě. Stánky Renaultu i Dacie jsou velkolepé, z plochy Alpine zase srší vášeň pro motorsport. Nádhera!

Když ale tiskovka zaměřená na elektrickou mobilitu končí, přichází postupné vystřízlivění. Navštívím stánky Peugeotu a DS, které stále ještě vypadají důstojně. Hlavně o atraktivní fastback Peugeot 408 je obrovský zájem. Jeep pojal účast skromněji, můžu si ale prolézt jeho zbrusu nový elektromobil Avenger. Klíčové „premiéry“, které jsem si poznamenal do zápisků, mám projité lehce po desáté. Za necelé dvě hodiny. A to jsem každé z aut fotil a opravdu důkladně prozkoumával. Za další hodinku a kousek mám napsáno a odesláno do redakce. Ještě není ani čas oběda a já smutně zjišťuji, že vlastně nemám do čeho píchnout.

Účast tradičních automobilových značek je opravdu tristní. Mercedes se na první tiskový den ani neobtěžoval, přitom v centru Paříže pořádal pro zvané premiéru elektrického EQE SUV. To i čínské a vietnamské společnosti pojaly své bytí na výstavišti velkolepěji. Na stánku automobilky BYD jsem prolezl několik aut, a jak jsem vám napsal už dříve, měli bychom se mít na pozoru. Tyto kousky už pro svůj vzhled a zpracování dávno nejsou jen terčem posměšků…

Doprovodný program? Elektrické motokáry, hrstka simulátorů a výstava klasických sporťáků. Aspoň něco, říkám si. Abyste si ale krásná ferrari z posledních desetiletí prohlédli zblízka, musíte se registrovat prostřednictvím SMS zprávy a následně čekat na čas, kdy se můžete dostavit. Výplň jednotlivých hal pak tvoří nejrůznější start-upy, v drtivé většině elektrické či vodíkové. Tím však to nejzajímavější z výstaviště končí.

Stojí tedy pařížská autoshow vůbec za návštěvu? Pokud má být hlavním bodem na programu vašeho výletu, pak určitě ne. Spojíte-li ji s romantickou procházkou centrem města, to by se snad dalo přimhouřit oko. Ale doby, kdy jste na autosalonu trávili hodiny a museli pečlivě přebírat, jak se svým časem naložíte, jsou definitivně pryč. A upřímně se obávám, že Paříž 2022 je pomyslnou a hodně smutnou tečkou za tradičními automobilovými výstavami. Nedovedu si představit motivaci poslední hrstky automobilek, které ještě mají snahu pojmout autoshow vážně, aby to pro nás pár nadšenců dělaly i nadále.