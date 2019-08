Barum rallye 2019 po 1. dnu: Nejvíce ze hry má Kopecký

Po páteční noční erzetě v ulicích Zlína se vydalo 127 posádek ze 23 zemí na sobotní program. Ten zahrnoval osm rychlostních zkoušek v celkové délce 106,78 kilometrů.

Rusové to vyřešili sami

Vedoucí Kopecký se po třetí erzetě propadl z prvního na třetí místo. „Jedeme tady poprvé s novým autem a není to zrovna luxus vyrážet na trať jako první. Cesty jsou totiž hodně zaprášené. Nebyl důvod zbytečně riskovat, jsme teprve na začátku soutěže,“ vysvětloval Kopecký.

Na první místo se dostal Rus Nikolaj Grjazin (Škoda Fabia R5), který se webu ewrc.cz přiznal, že některé rychlostní zkoušky trénoval na ček verzi počítačové hře Richard Burns Rally. Na začátku páté rychlostní zkoušky však měl ruský pilot smůlu. Dostal defekt a měnil kolo, což ho stálo dvě minuty času. Propadl se až na 21. místo, které do sobotního večera vylepšil zpátky na sedmou pozici.

Zvláštní den prožil jeho krajan Alexej Lukjaňuk. Úřadující evropský mistr vedl dvě rychlostní zkoušky, ale v té době rozhodně neměl klid. Nešlo jen o soupeře, kteří byli v sekundových odstupech za ním. Technickým komisařům se totiž nezdál VIN kód karoserie jeho Citroënu C3 R5. Rus dostal pokutu 10 000 eur a navíc měl do sobotního večera prokázat pravost svého vozu, jinak mu hrozilo vyloučení. Situaci vyřešil sám na osmé rychlostní zkoušce, kde mu unikal vzduch z levé přední pneumatiky. „Byl to pomalý defekt podobně jako na Kanarských ostrovech,“ vysvětloval své počínání, proč pokračoval v jízdě. K jeho smůle se mu však jeho pokus nevyplatil a poškozené zavěšení onoho levé předního kola ho srazilo na 54 místo.

Průběžnému pořadí v té chvíli vévodil Kopecký: „Mrzí mě, co se stalo soupeřům, protože jsme měli opravdu hodně dobrý souboj. Ve srovnání s dopoledními průjezdy už bylo lepší jet první, protože trať byla čistší, ale přesto jsem zejména průjezdu Semetínem (RZ3 a RZ6) zbytečně neriskoval. Auto funguje dobře, ale ještě vylaďujeme detaily, abychom se do toho mohli opírat. Ani vzhledem k náskoku nehodláme nic podcenit. Čekají nás ještě v nedělním programu extrémně náročné rychlostní zkoušky. Budeme se snažit jet rychle, abychom si soutěž užili. Pokud budeme na některých úsecích uvažovat, zda podržíme plyn, tak to asi neuděláme,“ řekl český pilot.

Ve hře je 100 000

Kromě bojů o absolutní vítězství probíhá také boj o titul mistra Evropy kategorie ERC1 Junior mezi Filipem Marešem a Britem Chrisem Ingramem. Oba jedou s vozy Škoda Fabia R5 a kdo z nich bude v konečném pořadí lepší, získá titul a s ním spojenou finanční prémii ve výši 100 000 eur.

V téhle napínavé bitvě má zatím mírně navrch Ingram, ale nad českým skokem má náskok jen 3,8 sekundy. Mareš, kterému bude příští týden osmadvacet let, neoplýval v sobotu nadšením ze svého vystoupení. „Na začátku dne jsem rozhodně nebyl spokojený se svým výkonem. Auto funguje naprosto bez problémů, ale v mém jezdeckém vystoupení se objevilo několik drobných chyb. Odpoledne jsem se už cítil jistější. Přestože bylo na trati více vytahaných nečistot, bylo to od nás už lepší, Ovšem pro neděli je pořád co zlepšovat,“ konstatoval jezdec.

Kdo si rozdělí medaile?

Před startem Barumky byl Václav Pech (Ford Fiesta R5) celkově čtvrtý. Vzhledem k současnému vývoji soutěže má blízko ke konečné třetí příčce, ale ještě může být také druhý. Aktuálně byl po devíti zkouškách o 2,5 sekundy za třetím Filipem Marešem a na druhého Brita Chrise Ingrama ztrácel 6,3 sekundy. „Drží se tady neskutečně šílené tempo. Už nemůžu jet rychleji než jedu. Zatím jsem se svým výkonem spokojený. Kromě jediné drobné chybičky při brzdění se nám zatím daří. Na rozdíl od kluků na fábiích však nemůžeme dělat takové změny v podvozku na rozbitých asfaltech,“ uvedl Pech.

Ze hry je předčasně jeden z uchazečů o bronz v mistrovství republiky Jan Černý (Škoda Fabia R5), kterého vyřadil ze hry poškozený mezichladič turbodmychadla. „V šesté a sedmé rychlostní zkoušce nemělo auto vůbec výkon a propadli jsme se hluboko v pořadí. Jsem z toho hodně zklamaný a nemá cenu se trápit pomalou jízdu a ještě více zbytečně ničit techniku. Bohužel to není letos poprvé, co nám nepřálo štěstí,“ říkal tiše příbramský jezdec.

Rozbitý abarth, posádka v nemocnici

K dramaticky vyhlížející nehodě došlo na čtvrté zkoušce a postaral se o to Ital Zelindo Melegari s vozem Abarth 124 Rally RGT. Vůz se několikrát dramaticky přetočil přes střechu. „Mohu potvrdit, že k události došlo kolem 14. hodiny na čtvrté rychlostní zkoušce v Halenkovicích," potvrdil mluvčí soutěže Roman Ordelt, podle nějž byla posádce poskytnuta bezprostředně po havárii lékařská péče. Po ošetření skončili italští závodníci ve zlínské nemocnici. „Byli převezeni do Baťovy krajské nemocnice na urgentní příjem se středně těžkými zraněními,“ uvedl náměstek léčebné péče Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Dorián Pfeifer.

V neděli je na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 103,34 kilometrů. Vyhlášení vítězů proběhne od 16.58 na zlínském náměstí Míru.

Průběžné pořadí (po 9 z 15 rychlostních zkoušek): 1. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) 1:07:06,5; 2. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) +57,4; 3. Mareš, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5) +1:01,2; 4. Pech, Uhel (ČR/Ford Fiesta R5) +1:03,7; 5. Kostka, Kučera (ČR/Škoda Fabia R5) +1:16,2; 6. Griebel, Winkelhofer (Něm./Škoda Fabia R5) +1:33,1; 7. Grjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +1:57,4; 8. Tarabus, Trunkát (ČR/Škoda Fabia R5) +2:05,8; 9. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia R5) +2:06,1; 10. Habaj, Dymurski (Pol./Škoda Fabia R5) +2:13,1; 11. Březík, Omelka (ČR/Škoda Fabia R5) +2:13,9; 12. Štajf, Havelková (ČR/Volkswagen Polo GTI R5) +2:17,2; 13. Pospíšilík, Hovorka (ČR/Škoda Fabia R5) +2:35,4; 14. Odložilík, Tureček (ČR/Škoda Fabia R5) +2:56,4; 15. Rujbr, Švec (ČR/Škoda Fabia R5) +3:00,5; 16. Vlček, Krajča (ČR/Hyundai i20 R5) +3:28,7; 17. Jakeš, Machů (ČR/Škoda Fabia R5) +3:38,7; 18. Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia R5) +3:41,5; 19. Bisaha, Těšínský (ČR/Hyundai i20 R5) +3:51,8; 20. Jelínek, Ingr (ČR/Škoda Fabia R5) +4:02,7.

Zbývající program Barum rallye

Neděle (18. 8.) – 8.43 RZ10 (8,15 km), 9.26 RZ11 (18,64), 10.14 RZ12 (24,88 km), 13.15 RZ13 (8,15 km), 13.58 RZ14 (18,64 km), 14.46 RZ15 (24,88 km).

Foto: Ivo Nesrovnal, Tomáš Vaněk, Lukáš Chum a Rallyservice.cz