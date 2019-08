Barum rallye 2019: Kdo bude českým mistrem?

Nejpopulárnější česká automobilová soutěž je letos posledním domácím podnikem a získané body se pro české jezdce násobí koeficientem 1,5. Současně je zlínský podnikem šestým v letošním osmidílném seriálu mistrovství Evropy.

Ve startovním poli e sešlo celkem 127 posádek z 23 států, do startovního pořadí evropského šampionátu je přihlášeno 84 posádek. Celkem 34 vozů kategorie R5 na seznamu přihlášených slibuje parádní podívanou pro všechny fanoušky.

Kopecký chce vyhrát

Úřadující šampion Jan Kopecký letos startoval ve dvou podnicích světového šampionátu, kde byl dvakrát druhý v kategorii WRC 2 Pro. V domácím mistrovství vyhrál Valašskou rallye, podnik v Českém Krumlově i Rallye Bohemia. Na Šumavě byl po defektu pneumatik druhý za Václavem Pechem a na Barumce může vyhrát poosmé. „Ve Zlíně startuji již popatnácté, ale samozřejmě nechci nic podcenit. Budeme se samozřejmě snažit, abychom vyhráli absolutně celou soutěž. Byli jsme sice nejrychlejší v kvalifikaci, ale ještě zvážíme, zda zvolíme v sobotu první startovní pozici,“ řekl Jan Kopecký.

Aktuálně největším soupeřem mu je Filip Mareš, který však má před sebou jinou metu. Tou je zisk titulu mistra Evropy v kategorii Jujior 1. Pokud bude lepší v celkovém pořadí než Brit Chris Ingram, může se radovat. Mareš však bude usilovat především o titul mistra Evropy v kategorii ERC1 Junior. „Máme šanci získat více celkových prvenství, ale jasnou prioritou je evropský titul. Byl by to zatím náš největší úspěch,“ prohlásil český jezdec.

Čeká boj o stupně vítězů

Vzhledem ke koeficientu 1,5, kterým se násobí bodový zisk z Barum rallye pro domácí šampionát, může se teoreticky ještě čtvrtý v pořadí Václav Pech stát českým mistrem. Má však jediný bod ztrátu na třetího Jana Černého, který před startem soutěže řekl: „Letos jsme měli občas smůlu, přibyly i nějaké moje chyby, ale to se teď nepočítá. Nebudeme se na nikoho konkrétně zaměřovat a pojedeme na to, na co budeme mít. Buď to bude stačit, nebo ne, uvidíme,“ říká Černý.

O bod zpátky je Václav Pech, který se před startem tvářil hodně odhodlaně. „Ve hře je hodně bodů, takže neřešíme, co nás čeká. Přál bych si, ab pršelo. Cítím, že náš Ford na suchu už těžko stíhá konkurenci. Na mokru se trochu smažou rozdíly ve výkonu motoru. Současně fyzická váha naší posádky pomáhá lepší přilnavosti,“ říká úsměvným nadhledem Pech.

Pátý v českém mistrovství Vojtěch Štajf je se současnou situací spokojený. „Barum rallye je vrcholem letošní sezóny a tomu přizpůsobujeme i přípravu soutěžního vozu. Naše Polo GTI R5 prošlo opět rozsáhlou kontrolou. Během testů jsme se díky poznatkům z předešlých soutěží opět posunuli dále mimo jiné i v nastavení diferenciálu, což je pro tuto soutěž s často rozdílným povrchem tratě nesmírně důležité. Barumka je známá tím, že neodpouští chyby, což se mi tady vloni bohužel potvrdilo. Letos musíme kaps k této soutěže více strategicky,“ řekl k přípravě jezdec pražský pilot.

Průběžné pořadí (po 1 z 15 rychlostních zkoušek): 1. Kopecký, Dresler (ČR/Škoda Fabia R5) 6:59,7; 2. Gryjazin, Fedorov (Rus./Škoda Fabia R5) +3,9; 3. Lukjaňuk, Arnautov (Rus./Citroën C3 R5) +4,1; 4. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia R5) +7,2; 5. Kostka, Kučera (ČR/Škoda Fabia R5) +7,7; 6. Pech, Uhel (ČR/Ford Fiesta R5) +8,4; 7. Mareš, Hloušek (ČR/Škoda Fabia R5) +8,4; 8. Štajf, Havelková (ČR/Volkswagen Polo GTI R5) +9,1; 9. Odložilík, Tureček (ČR/Škoda Fabia R5) +9,6; 10. Habaj, Dymurski (Pol./Škoda Fabia R5) +10,4; 11. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia R5) +10,6; 12. Griebel, Winkelhofer (Něm./Škoda Fabia R5) +11,1; 13. Ingram, Whittock (Brit./Škoda Fabia R5) +11,1; 14. Jakeš, Machů (ČR/Škoda Fabia R5) +11,3; 15. Herczig, Ferencz (Maď./Volkswagen Polo GTI R5) +12,1; 16. Černý, Černohorský (ČR/Škoda Fabia R5) +13,4; 17. Tarabus, Trunkát (ČR/Škoda Fabia R5) +15,1; 18. Bisaha, Těšínský (ČR/Hyundai i20 R5) +15,5; 19. Březík, Omelka (ČR/Škoda Fabia R5) +16,5; 20. Arai, Minor-Petrasková (Jap., Rak./Citroën C3 R5) +18,2; 21. Adielsson, Johansson (Švéd./Ford Fiesta R5) +18,5; 22. Vlček, Krajča (ČR/Hyundai i20 R5) +19,4; 23. Jelínek, Ingr (ČR/Škoda Fabia R5) +20,1; 24. Pospíšilík, Hovorka (ČR/Škoda Fabia R5)21,2; 25. Tlusťák, Vybíral (ČR/Škoda Fabia R5) +23,0; 26. Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia R5) +23,2; 27. Nucita, Di Carro (It./Abarth 124 Rally RGT) +24,6; 28. Nobre, Morales (Braz./Škoda Fabia R5) +32,4; 29. Rujbr, Švec (ČR/Škoda Fabia R5) 32,7; 30. Trojan, Jůrka (ČR/Škoda Fabia R5) +37,5.

Zbývající program Barum rallye

Sobota (17. 8.) – 10.16 RZ2 (15.48 km), 11.14 RZ3 (11,55 km), 13.12 RZ4 (13,66 km); 14.05 RZ5 (12,70 km), 16.41 RZ6 (15,48 km), 17.39 RZ7 (11,55 km), 19.42 RZ8 (13,66 km), 20.35 RZ9 (12,70 km).

Neděle (18. 8.) – 8.43 RZ10 (8,15 km), 9.26 RZ11 (18,64), 10.14 RZ12 (24,88 km), 13.15 RZ13 (8,15 km), 13.58 RZ14 (18,64 km), 14.46 RZ15 (24,88 km).

Průběžné pořadí mistrovství ČR (po 5 z 6 soutěží):

Kopecký (Škoda Fabia R5) 221; 2. Mareš (Škoda Fabia R5) 190; 3. Černý (Škoda Fabia R5) 153; 4. Pech (Ford Fiesta R5) 152; 5. Štajf (Volkswagen Polo R5) 128; 6. Dohnal (Ford Focus RS WRC 06) 79; 7. Jakeš (Škoda Fabia R5) 75; 8. Březík (Škoda Fabia R5) 61; 9. Odložilík (Škoda Fabia R5) 60; 10. Vlček (Hyundai i20 R5) 57; 11. Kopáček (Škoda Fabia R5) 48; 12. Rujbr (Škoda Fabia R5) 26; 13. Trojan (Škoda Fabia R5) 24; 14. Kalista (Mitsubishi Lancer Evo VI) 22; 15. Hrobský (Mitsubishi Lancer Evo IX) 20. Bodovalo 33 jezdců.

Vedení v soutěži: Kopecký 42 (rychlostních zkoušek), Mareš 12, Pech 11, Černý 7, Dohnal 1.

Vyhrané RZ: Kopecký 51; Mareš 7, Pech 5, Dohnal 4, Černý 4, Kopáček 1, Jakeš 1.

Foto: Ivo Nesrovnal, Tomáš Vaněk a Lukáš Chum