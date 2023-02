BMW R 18 Iron Annie je parádní motorka na zakázku. Inspirací bylo slavné letadlo

Pro nejmenovaného zákazníka ho vytvořila švýcarská firma VTR Motorrad AG & VTR Customs. Jako základ posloužilo BMW R 18 First Edition, design byl inspirován slavným německým třímotorovým letadlem Junkers Ju 52, které bylo do provozu uvedeno na začátku 30. let minulého století.

Asi nejznámější variantou letadla je exemplář s registrací D-AQUI ve žluto-černém barevném provedení německé Lufthansy z roku 1936. Během svého působení v Americe mezi roky 1970 a 1984, kde mělo registraci N52JU, jej jeho majitel Martin Caidin označoval přezdívkou „Iron Annie“, tedy „Železná Annie“. Stejné jméno dostala také upravená motorka.

Stavba začala vyjmutím motoru ze zmíněné R 18 First Edition, pohonná jednotka následně dostala černou barvu, na černo byly nalakovány také všechny chromované díly a trubky přední vidlice.

Na vzor v podobě klasického letounu odkazuje řada detailů. Například rychloměr integrovaný do nádrže má připomínat přístroje ve starých kokpitech, k vidění jsou rovněž panely s rychloupínacími uzávěry, jaké se nacházejí na mnoha letadlech. Dostalo se také na pro Ju 52 charakteristický vlnitý hliníkový plech. Zároveň mělo sedadlo připomínat jezdecké sedlo a pro barevné schéma mělo být použito řešení původní „Iron Annie“ - tedy kombinující šedou, černou a žlutou.

Přední štítek získal co možná nejužší a nejnižší podobu zvýrazňující celkově aerodynamický tvar. O 7 centimetrů kratší vidlice a výškově nastavitelný tlumič Wilbers podtrhují celkově přikrčený postoj motocyklu. Nechybějí na zakázku vyrobená kola: přední má průměr 21, zadní 18 palců.

„Jednou z velkých výzev byly repliky chladicích žeber v oblasti zadních tlumičů. Vytvarovat tyto díly do rovnoběžných a krásných tvarů a zároveň je ještě harmonicky upevnit si vyžádalo řadu pokusů,“ říká Daniel Weidmann o práci s hliníkovým plechem. Z tohoto materiálu byly ručně tvarovány také boční panely, palivová nádrž, přední štítek a zadní část s naznačenou ocasní ploutví. Reminiscencí na tradiční kovovou konstrukci letadel jsou také četné nýty s polokulovou hlavou.

Jako technikou lahůdku BMW zmiňuje použití závodních páček pro brzdu a spojku HC3 od firmy Magura. Ciferník upraveného rychloměru dostal ručičku speciálně vyrobenou hodinářskou firmou zeit.zone Zürich.

A mimochodem: úpravce zákazníkovi slíbil, že jeho motorka BMW zůstane jediným strojem v tomto provedení.

Tak jak se vám líbí?