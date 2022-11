BMW R nineT Gaston Rahier Tribute: Česká pocta dvojnásobnému vítězi Dakaru

Přestavět moderní BMW GS ve stylu dakarského speciálu z poloviny 80. let minulého věku umí kdekdo. Brněnští FSB Motor Works zvolili jiný základ. A ještě vzdali hold legendě, která vyhrála dva ročníky slavného maratonu…

Terénní řada GS od BMW je doslova fenoménem a zaslouží si pořádnou poctu. A Belgičan Gaston Rahier také. Trojnásobný mistr motokrosových stopětadvacítek z let 1975-77 později přesedlal na těžší stroje a změnil disciplínu – soustředil se na dálkové maratony. V letech 1984 a 1985 vyhrál za řídítky BMW GS motocyklovou kategorii Dakaru, tehdy se ještě startovalo z Paříže. V únoru 2005, krátce po svých 58. narozeninách bohužel prohrál boj s rakovinou.

Jak jinak mu vzdát hold než moderním strojem přestavěným tak, aby připomínal jeho dakarský speciál? Za základ ovšem neposloužilo moderní „gééso“, ale řada R nineT, konkrétně verze Scrambler, která se také nezpevněného povrchu nebojí. Ale o velké enduro nejde.

A co víc, přestavba vznikla v České republice. Stojí za ní FSB Motor Works Brno, Jan Urban a Ondřej Hrůza. Základní požadavek zněl jasně: motorka musí vypadat tak, aby byl základ co nejméně k poznání, přitom v ní má zůstat co nejvíce původních dílů. Oříšek? Celá úprava trvala čtyři měsíce. A ten výsledek!

A nejen díky reklamám. Ty musely být dobové, popřípadě o něco málo mladší, takže tu nenajdeme jen klasickou závodní trikolóru BMW, kterou používala i auta, ale hlavně loga Michelinu, Playboye a cigaret Marlboro. Také původní stroj byl červeno-bílý. V motoristickém sportu už dnes tabáková reklama neprojde, tady být může. Tenhle jednostopý bavorák rozhodně závodit nebude. I když má startovní číslo, tabulka se stovkou reprodukuje do značné míry dobovou. U BMW se chystají velké oslavy, příští rok uplyne celé století od zahájení výroby motorek. Proto tam není 101, kterou měl Rahier na svém stroji... Přední blatník zase pochází z „osmdesátkového“ R 100 GS.

V rámu trůní vzduchem chlazený dvouválcový boxer 1,17 l, který pohání všechna provedení řady R nineT. Oproti sérii se nijak nezměnil, stroj musel projít technickou kontrolou, takže žádné ladění, nic. Nebylo třeba… Vzduchové filtry jsou otevřené.

Původní R nineT Scrambler byl kompletně odstrojen. Světlost se zvýšila o 12 centimetrů díky kitu Wunderlich s delší přední vidlicí a zadním tlumičem. Prodloužil se i boční stojan. Přední kolo je nyní jedenadvacetipalcové, oba ráfky dostaly řádné terénní obutí. Baterie byla přesunuta, upraven podsedlový rám. Přední maska, ochranné kryty pod motor i zadní blatník jsou vyrobeny ručně, zvětšila se palivová nádrž.

Černý výfuk s lomeným zadním tlumičem dodal RP Tuning, s FSB Motor Works spolupracuje už dvanáct let. O sedlo v kombinaci bílé a černé se postarala firma Milita Seats Milana Pavliše, lak dostal na starosti Petr Pokorný z Airbrush Studia, grafiku zase Karel Vodák z ProfiCut. O CNC frézování se postaral Strapina Racing Pavla Strapiny.

Samozřejmě – cílem modifikací bylo přizpůsobit motorku vzhledu z poloviny 80. let včetně laku do pastelových barev. Pocta Gastonu Rahierovi bude k vidění naživo celý příští rok, absolvuje cestu po autorizovaných prodejcích motorek s modrobílým logem v České republice. Počítá se s ním i pro novinářské testy, registrační značku koneckonců dostal, uvidíme jej také na výstavách.

Zdroje: BMW Motorrad Česká republika FB, BMW Group Pressclub Česká republika, Wikipedia

Foto: RideRace.cz