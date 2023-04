Britové se pokusili vylepšit kontroverzní design BMW M2. Podařilo se?

BMW M2 má od premiéry už půl roku a diskuze o novince z bavorského tábora zdaleka neutichají, a to zejména, pokud se diskuze týká jejího designu. Jeden tábor je ze vzhledu nového BMW M2 nadšený, ten druhý jej nepřijal kladně. Britský tuner Autoid pro model M2 připravuje bodykit, který má oba tábory sjednotit.

Autoid představil úpravu M2 s karoserií z uhlíkových vláken ve stříbrném odstínu a musíme uznat, že vypadá opravdu dobře! Sada s názvem TRE TR1 je opatřena dvouletou zárukou a obsahuje několik zajímavých komponentů.

Video se připravuje ...

Například odvětrávaná kapota odkazuje na většího a staršího sourozence BMW M4 CS (F82), zatímco zadní křídlo lze nastavit do tří poloh, přičemž jedna je určena pro běžnou jízdu na silnici, druhá pro sportovní jízdu a třetí na závodní trať.

Vůz je dále vybaven sníženým podvozkem s novou sadou kol - pravděpodobně dvacetipalcových vpředu a jednadvacetipalcových vzadu, jako u originálních kol ze sady M Performance. Všechny úpravy mají mít pozitivní vliv na aerodynamiku, konkrétně mají snižovat odpor a zvyšovat přítlak.

Pokud po této sadě toužíte a jste již vlastníkem nové generace BMW M2, musíte si ještě chvíli počkat. Bodykit z uhlíkových vláken je ve finální fázi vývoje a dostupný by měl být v druhé polovině letošního roku.

Na základě předchozí informace je logické, že britský tuner ještě nezveřejnil cenu za karoserii TRE TR1. Ať to stojí, co to stojí, vypadá mnohem lépe, než ostatní možnosti, které se majitelům bavorského kupé nabízí.