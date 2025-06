Dvacetileté ojeté elektromobily budou realitou. Degradace baterií není tak hrozná, tvrdí studie

Průměrná degradace baterie elektromobilu je 1,8 % za rok, zjistila britská firma z analýzy 10 tisíc elektromobilů na silnicích. U dvacetileté ojetiny je to horší oproti spalovacím autům, ale pořád takový elektromobil není na vyhození.

Baterie elektromobilu jako jeho nejdražší součást je na trhu ojetin velkým strašákem po zkušenostech s první generací Nissanu Leaf, kterému trakční akumulátory degradují naprosto extrémně. Jenže ten neměl vůbec žádné řízení teploty své baterie; všechna ostatní elektroauta umí baterii chladit nebo naopak vyhřívat, a tak její teplotu udržovat v optimálních hodnotách.

Dost možná díky tomu budou elektromobily běžně obchodované jako dvacetileté ojetiny, stejně jako je to dnes s konvenčními auty. Alespoň tedy podle studie britské společnosti Geotab, která se zabývá telematikou vozidel – ta uvádí, že většina baterií elektromobilů zvládne 20 let provozu s minimální degradací. Zjistila to z dat 10 tisíc elektromobilů na silnicích.

TEST Tesla Model Y Long Range AWD – Dobrá, ale pořád to nestačí Marek Bednář Testy

Průměrný pokles kapacity baterie za rok má být 1,8 %, což znamená, že po 20 letech provozu bude elektromobil stále mít 64 % svého původního dojezdu. Ano, je to skoro půlka a u dvacetiletého konvenčního auta se vám nestane, že by jeho motor měl 64 % svého původního výkonu, pokud předchozí majitelé nezanedbávali údržbu. Ukazuje to však, že elektromobily nebudou po 10 letech na vyhození – alespoň po stránce baterie.

Degradace baterie zároveň není konstantní. Její největší podíl přichází v prvních pár letech života vozu, následně se křivka zplošťuje a pak opět ke 20 letům pokles zrychluje. To naznačuje, že kupovat ojetý elektromobil bude lepší, když bude za sebou mít odhadem 5–10 let na cestách.

Elektrická Porsche si udělají vlastní vyšetření. O své kondici informují majitele Mario Rychtera Novinky

Výrazně větší vliv na stav baterie také má provoz vozu v horkém klimatu, než časté nabíjení na rychlonabíječkách. Stále platí, že čím pomalejší je nabíjení, tím je to pro baterii lepší, stejně jako čím menší procento baterie využíváte, tím méně náročné to na ni je. Pro baterii s nikl-mangan-kobaltovou chemií je ideální udržovat její stav nabití mezi 20 a 80 %, u lithium-železofosfátových baterií to není tak podstatné, ale ani ty není podle jiné studie vhodné nabíjet vždy na 100 %.

Toto video je zdarma dostupné pro registrované. Registrovat Už mám registraci. Přihlásit se Martin Vaculík a první regulérní test Tesly Model 3 Performance • Zdroj: auto.cz

Zdroje: Geotab, InsideEVs | zdroj foto: Škoda, Volkswagen | zdroj videa: Auto.cz