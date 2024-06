Cadillac zvažuje výrobu hypersportu. A nemusí být elektrický!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Americká automobilka Cadillac v minulosti postavila, stejně jako řada jiných značek, spoustu konceptů, které se nedostaly do výroby. Jedním z nich byl i model Cien, představený ke stému výročí značky na detroitském autosalonu v roce 2002. Do prodeje se nedostal, protože vedení Cadillacu tehdy usoudilo, že by vůz byl moc drahý a že pro něj není příliš velká cílová skupina zákazníků.

Myšlenky na supersport či hypersport, kterým měl být produkční cien, kdyby se někdy do výroby dostal, však automobilku neopustily. Čerstvě se Michael Simcoe, globální šéfdesignér koncernu GM, nechal slyšet, že něco takového není úplně mimo hru.

„Mohli bychom postavit hypersport? Ano. Rádi bychom ho postavili? Ano. Stavíme nějaký? To už bych prozradil moc,“ cituje ho australský magazín CarSales. Simcoe se na toto téma rozhovořil při debatě s australskými médii u příležitosti příchodu elektromobilu Lyriq na tamní trh.

Cadillac se totiž pouští do formule 1 a silniční hypersport by mohl být protivníkem Mercedesu-AMG One. To by ovšem znamenalo, že by musel být extrémní ve všech ohledech. Simcoe navíc nevyvrátil, že by se v případném hypersportu mohl zachovat nějaký spalovací motor, třebaže by to bylo téměř jistě ve spojení s elektromotorem.

SUV jsou nutné zlo

Kromě náznaku plánů na ultrarychlou vlajkovou loď se Simcoe také nechal slyšet, že „SUV jsou nutné zlo“. „Přebraly trh, protože jak svět kolem vás roste, chcete toho být součástí. Všichni sedí v autech výš, takže musíte taky. Je to komfortní, racionální volba,“ cituje ho australský web CarExpert.

Sedany však mají zůstat naživu. Třebaže Buick a Chevrolet už takový model nenabízejí, v portfoliu Cadillacu je na sedan místo. „Rozhodně budeme mít v nabídce sedan,“ řekl Simcoe. A nemyslí tím model Celestiq, který je liftbackem.

Zmíněný koncept Cien automobilka vyvinula ve Velké Británii ve spolupráci s firmou Prodrive, která pracovala i na soutěžních speciálech značky Subaru, mimo mnoha jiných aut. Měl uprostřed uložený 7,5l dvanáctiválec o 559 kW (760 koních) výkonu, který se jmenoval Northstar XV12 a byl odvozeninou nechvalně proslulých osmiválců Northstar. Řady válců však svíraly úhel 60° místo 90° u osmiválců a také nabízel možnost vypínání čtyř či šesti válců při nízké zátěži. Jeho designérem byl Simon Cox, který se nechal inspirovat stíhačkou F-22 Raptor.