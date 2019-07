Další speciální Bugatti? Automobilka prý chystá duchovního nástupce EB110 SS

Pokud by se limitovaná edice vydala ve stopách EB110 SS, dočkáme se ještě vyššího výkonu a nižší hmotnosti.

Automobilka Bugatti prý připravuje na srpnovou akci Monterey Car Week premiéru své nové limitované edice, která by se měla stát duchovním nástupcem modelu EB110 SS z devadesátých let. S touto zajímavou spekulací přišla společnost Girado & Co, která se specializuje na prodej těch nejdražších a nejexkluzivnějších skvostů automobilového průmyslu.

Podle informací uvedených pod jedním z instagramových příspěvků Girado & Co by měla automobilka vyrobit zhruba deset kusů, přičemž cena jednoho by se měla pohybovat okolo 8 milionů Euro – tedy zhruba 204,4 milionů Kč.

Jak navíc připomíná web Motor1, podle některých spekulací měla Bugatti již v červnu tohoto roku pozvat potencionální kupce na předpremiéru tajemného modelu, o kterém se zatím vůbec nemluví. Je však celkem možné, že pokud automobilka vůz v srpnu skutečně představí, většina kusů již bude mít svého majitele.

Spekulacím o představení nového modelu však nahrává i instagramový účet automobilky, kde se od 1. června objevují připomínky významných let v historii automobilky. Série krátkých videí by měla připomínat letošních 110 let od založení automobilky a model EB110 se tak opět nabízí jako nejlepší volba pro stavbu speciálu.

Původní Bugatti EB110 SS (Super Sport) totiž vycházelo ze standardního EB 110 GT, které bylo představeno 15. září 1991 – přesně 110 let od narození Ettoreho Bugatti. Oproti GT nabízela verze SS vyšší výkon (412 kW/ 560 k vs. 450 kW/612 k) a také podstatně nižší hmotnost (1620 kg vs. 1418 kg). Té bylo dosaženo především díky použití karbonových komponentů v interiéru i exteriéru, kde nahrazovaly jinak standardní hliník.

Pokud si ale automobilka skutečně připravila novou limitovanou edici odkazující na minulost, jejím základem bude bezpochyby platforma Chironu, která zřejmě dostane pár designových úprav. Zajímavé však bude sledovat, jak si technici vyhrají s dalším zvyšováním výkonu a případným odlehčováním.