Dodge se zbavuje skladovek zajímavým způsobem: Čím vyšší výkon, tím vyšší sleva

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dodge Charger a Challenger se už přestaly vyrábět, ovšem očividně jich pořád stojí hromada na skladě. Naznačuje to iniciativa automobilky, která zákazníkům nabízí slevu ve výši 10 dolarů (237 korun) za každého koně výkonu, které jeho motor nabízí.

Nabídka má svá omezení – zejména ji není možné uplatnit na verze s osmiválcem Hellcat. Přesto mohou zákazníci získat zajímavé slevy. U chargeru jde o verze SXT, GT i zajímavější R/T, na kterých jde ušetřit 2.920–3.700 dolarů (69–87 tisíc korun). Stejné varianty modelu Challenger jdou získat se slevou 3.030–3.750 dolarů (72–89 tisíc korun).

Video se připravuje ...

V případě SUV Durango se ke třem vyjmenovaným přidává ještě vysoká výbava Citadel. Slevy mají výši 2.930–3.600 dolarů (69–85 tisíc korun). Zákazníci však nemají na rozhodování dlouho – akce běží jen do konce února.

Není to poprvé, co Dodge nabízí takovouto akci. Když s ní přišel v roce 2019, zahrnul do nabídky i verze s osmiválcem Hellcat, takže slevy dosahovaly až 7.970 dolarů (tehdejším kurzem 181 tisíc korun).

V současnosti mohou takto zlevněné chargery a challengery být jedny z posledních kusů, které se prodají. Samozřejmě, akce platí v USA a nikoliv v Česku, ovšem i leckterému českému zájemci o pravověrnou „ameriku“ může přijít vhod – tím spíš, že jde o skladová auta a nebude tak muset čekat na výrobu.