Tohle je nový Dodge Charger. Přišel o pár dveří a jezdí na elektřinu

Špionážní fotky nemaskovaných aut, která však automobilky ještě neodhalily, se většinou dostanou na svět díky nějakému pohotovému fotografovi. U připravovaného Dodge Charger SRT Daytona však obrázky, které novinku ukazují patrně ve formě předprodukčního kusu či vývojového prototypu ve velmi pozdním stadiu, zveřejnila na Facebooku sama automobilka.

Pravda, pohled na chystanou novinku to není nijak detailní, ale je to lepší než nic. Může ukázat, jak málo se produkční vůz bude lišit od konceptu představeného v srpnu roku 2022. Těch odlišností opravdu není mnoho, jsou vidět jen klasická zrcátka místo kamer. Průchozí přední maska zůstává, stejně jako proporce vozu a tvary připomínající nejslavnější druhou generaci chargeru z let 1968–1970.

Co pořád není stoprocentní, je, zda bude nový charger výhradně elektromobilem, nebo zda dostane i přeplňovaný řadový šestiválec Hurricane. Automobilka hovoří pouze o elektrických verzích, koncern Stellantis však zároveň má nově vyvinutý motor, který v různých modelech postupně nahradí dle některých názorů léty prověřený, dle jiných naopak zastaralý 5,7l osmiválec Hemi s rozvodem OHV. Ten poháněl i spoustu variant dosavadních chargerů a challengerů.

Obrázek vozu zezadu potvrzuje jméno Daytona – je vyražené mezi odrazkami v nárazníku – a z toho, že chybí koncovky výfuku, soudíme, že se díváme na elektromobil. Jedna ze zvěstí ze srpna loňského roku hovořila o tom, že elektro-verze ponesou jméno Daytona a konvenční provedení budou „jen“ chargery.

Co všechno automobilka nakonec představí, se zatím nechme překvapit. Ať to bude cokoliv, mělo by to přijít ještě v letošním roce.