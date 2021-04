Elektrické Audi Q4 e-tron se ukáže co nevidět. Takhle nějak bude vypadat

Náš kolega a grafik Honza Lušovký měl oproti svým jiným tvorbám o něco lehčí práci. Vždyť koncept Q4 e-tron ukázala Audi už v roce 2019 na ženevském autosalonu, od té doby uveřejnila také hrstku oficiálních maskovaných fotografií a kompletně odhalený interiér. S takovou porcí materiálu už se možná podoba sériového auta tvoří jedna radost.

Jak sám Honza říká, kamuflovaný prototyp postupně po částech překrýval částmi fotografií ze studie Q4 e-tron Concept, aby vznikla co nejvěrnější podoba sériového vozu. Rozmístění světelné techniky, okének, dveří či prolisů by se tedy již měnit nemělo. Tak co myslíte, bude mít tento elektrický přírůstek do rodiny Audi úspěch?