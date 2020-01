Evropská nabídka Toyoty Supra se rozroste o dvoulitrový čtyřválec

Evropští zájemci o novou Toyotu Supra se dosud museli „spokojit“ pouze s vrcholným 3.0 litrovým přeplňovaným šestiválcem, který nabízí maximální výkon 250 kW (340 k) a 500 Nm točivého momentu. Sama automobilka však nedávno potvrdila, že nabídku brzy rozšíří o dostupnější 2.0 litrový čtyřválec s přeplňováním jedním twin-scroll turbodmychadlem.

Jak asi tušíte, nový motor bude opět pocházet z dílny BMW. Konkrétně by se mělo jednat o jednotku s označením B48, která bude naladěna na výkon 190 kW (258k ) a 400 Nm točivého momentu. Stejný motor přitom najdeme i pod kapotou BMW 330i nebo BMW Z4 Sdrive30i.

I tentokrát bude výkon putovat na zadní kola přes osmistupňovou automatickou převodovku ZF. A i když čtyřválci chybí celkem výrazných 60 kW (82 k), akceleraci z 0 na 100 km/h zvládne i tak za slušných 5.2 sekundy (šestiválec za 4.3 s.) a maximální rychlost je opět elektronicky omezena na 250 km/h.

Ovšem co čtyřválcová Supra ztrácí na výkonu, to by mělo dohnat na ovladatelnosti. I když se i s šestiválcem jedná o skvěle ovladatelné, výměnou za menší čtyřválec klesla váha auta o nezanedbatelných 100 kilogramů. Menší a lehčí motor navíc umožnil ideální vyvážení 50:50 mezi nápravami.

Zatím je otázkou, kdy a zda vůbec se nová Supra se čtyřválcem dostane oficiálně i na český trh. Tisková zpráva však hovoří o zahájení dodávek do Evropy již od března tohoto roku. Novinka by navíc měla být rozdělena do několika výbavových stupňů, čímž by se mohla zlepšit (především) finanční dostupnost modelu.

Již v základu by přitom čtyřválcová Supra měla mít 18“ kola, multimediální systém s 8.8 palcovým displejem a 4 reproduktory, sportovní sedačky čalouněné černou Alcantarou nebo řadu bezpečnostních systémů a asistentů. Chybět by neměl třeba systém hlídání jízdy v pruzích, adaptivní tempomat, sytém čtení dopravních značek nebo systém detekce chodců a cyklistů s funkcí brzdění.

Výbavu by pak mělo být možné rozšířit prostřednictvím několika balíčků. V balíčku Connect dostanou zákazníci například navigaci a balíček služeb konektivity. Balíček Sport přidá sportovní brzdy, adaptivní podvozek a aktivní diferenciál. V balíčku Premium pak nechybí 12 reproduktorů JBL, head-up display, bezdrátová nabíječky nebo elektricky nastavitelná sportovní sedadla s koženým čalouněním.

Po vzory původní 3.0 litrové Supry pak i slabší čtyřválec dostane speciální limitovanou edici. Ta ponese název Fuji Speedway a její produkce bude omezena na 200 kusů. Zákazníci se přitom mohou těšit na bílou metalickou barvu, matně černá 19 palcová kola, červená zrcátka nebo červené brzdové třmeny. V interiéru se nově objeví karbonové doplňky a chybět nebude ani čalounění Alcantarou. Výbava bude navíc ve standardu zahrnovat obsah balíčků Connect a Sport.