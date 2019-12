F1 spouští vlastní nabídku parfémů, stylové lahvičky vyjdou na pořádný balík

Kolem světa Formule 1 se vždy pohyboval obrovský business s dárkovými a sběratelskými předměty. Například Pirelli v minulém roce představilo stylový bluetooth reproduktor v závodní pneumatice, na jehož výrobě se podílela italská společnost iXoost. Ta je přitom ve světě známá právě zástavbou prémiové audio-aparatury do různých komponent automobilů.

Letos se však unikátním produktem pochlubili přímo organizátoři F1, kteří představili vlastní sadu unikátních parfémů. Na vzniku parfémů se podílela britská společnost Designer Parfums a na trhu by se měly objevit v březnu příštího roku. Ovšem pokud máte peněz nazbyt, na nic čekat nemusíte.

Během tohoto víkendu byla totiž v Paddocku během velké ceny Abu Dhabi odhalena speciální edice tohoto parfému, která dostala unikátní lahvičky inspirované přímo světem F1. „Unikátní vůně a jedinečné lahvičky inspirované F1 ztělesňují dynamické vlastnosti sportu,“ uvádí výrobce na své stránce.

Každá ze série tří unikátních lahviček dostala svůj specifický název, který běžnému smrtelníkovi nic moc neřekne. Zlatá lahvička se však jmenuje „Agile Embrace“ a její design by měl odkazovat na proudění vzduchu. Matně lesklá lahvička nese název „Fluid Symmetry“ a její design by měl vycházet z vyvíjejícího se aerodynamického designu vozů. Lesklá lahvička „Compact Suspension“ má pak znázorňovat prostorový rám exoskeletonu s různými vrstvami.

