Investice do Rivianu se Volkswagenu vyplatila, levných aut se dočkáme dříve

Volkswagen se poslední roky s vývojem software vyloženě trápí a jeho zákazníci to poznávají na vlastní kůži. Němci proto investovali například do amerického startupu Rivian, který jim s vývojem má pomoci. Díky tomu se levného Volkswagenu dočkáme o rok dříve, než se plánovalo.

Minulý rok Volkswagen koupil za 6 miliard dolarů 16% podíl v americkém startupu Rivian, který tehdy trápily finanční problémy. Dle posledních informací to vypadá, že investice se Němcům vyplatí a Rivian už dnes pomáhá naopak Volkswagenu. Třeba tím, že se díky tomu dostane malý elektromobil Volkswagen ID.1 na trh dříve, než se původně očekávalo.

Volkswagen novinku označuje jako „auto definované softwarem“ a podle šéfa techniky značky Kaie Grunitze bude produkční verze „prvním modelem celého koncernu, který využije kompletně novou, velmi výkonnou softwarovou architekturu.“ Díky tomu také bude vůz schopný během celého životního cyklu dostávat OTA updaty, tedy bezdrátově stahovat nové verze softwaru. Stejnou funkci mimochodem mají už modely na současné platformě MEB.

Volkswagen ukázal levný elektromobil. ID.Every1 se má vejít do půl milionu Michal Dokoupil Novinky

A právě za softwarem stojí nový společný podnik Volkswagenu s Rivianem, spuštěný teprve minulý listopad. Podle původních zpráv, ještě před spoluprací s Rivianem, se měl nejlevnější elektromobil německé značky dostat na trh nejdříve v roce 2028, nově to ale bude o rok dříve.

Novinka se bude vyrábět v továrně v Portugalsku, která nabídne dostatečně nízké náklady na pracovní sílu i energie. I přesto prý není jisté, že ID.1 bude ziskové, vejít by se mělo do ceny půl milionu korun. Je to také jeden z důvodů, proč se do projektu malého elektromobilu nevrhla i Škoda. V rámci koncernu se tak zatím pro ID.1 neplánuje žádný další sourozenec.

Rivian se sám chystá na uvedení svého nejdostupnějšího modelu R3, který by měl na domácím trhu stát 700 – 900 tisíc Kč. Stylový hatchback by měl být velikostně podobný, jako větší Volkswagen ID.2, na trh by se měl také dostat v roce 2027 a podívat by se měl i do Evropy.