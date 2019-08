Kvalifikace motocyklové VC Británie 2019 pro bratry Márquezovy a Arbolina

71. ročník seriálu MS silničních motorek pokračuje o tomto víkendu dvanáctým podnikem na okruhu v Silverstone. Britská GP nahradila v kalendáři mistrovství světa od roku 1977 nebezpečnou Tourist Trophy na ostrově Man (ta se koná dodnes jako vrchol roadrcingové sezóny). Velká cena se pořádá od té doby nepřetržitě, takže letošní ročník je 43. v pořadí. V období 1987-2009 ji hostil Donington, jinak se konala vždy na bývalém vojenském letišti. V Silverstone často prší, loni se závody vůbec neodjely, pouze tréninky a kvalifikace, nový asfaltový koberec neodváděl proudy vody, takže se letos opět měnil! Kočky ani psi (jak říkají Angličané) však zatím z nebe nepadají.

Motocyklová Grand Prix se v Silverstone jezdila už v letech 1977-1986, poprvé v kalendáři nahradila nebezpečnou Tourist Trophy na ostrově Man (ta se koná dodnes jako vrchol roadracingové sezóny). Počínaje sezónou 2010 se na bývalé vojenské letiště kolotoč MS vrátil, mezitím hostil Velkou cenu Donington. Okruh měří 5,9 km, program je oproti ostatním evropským závodům o hodinu opožděn.

MotoGP

Johann Zarco už v Rakousku oznámil, že na konci sezóny 2019 ukončí původně dvouletý kontrakt s KTM. Francouz se trápí. Pravděpodobně zamíří zpět do Moto2, protože v prestižní kubatuře už prakticky nejsou volná místa. Z prostřední třídy má dva mistrovské tituly... Snaží se i získat tovární smlouvu testovacího jezdce. Jack Miller zatím setrvává u Pramacu. Zraněný Joan Mir po Red Bull Ringu nestartuje ani v Silverstone, tady jej ovšem nahrazuje Sylvain Guintoli. Mezi jezdce se naopak vrací Jorge Lorenzo, ten zůstává navzdory všem spekulacím u Hondy i pro příští rok.

První britský trénink ovládl Fabio Quartararo. Maverick Viñales absolvoval lehký pád, stejně jako Karel Abraham. Menší drama způsobil Miguel Oliveira, z jehož KTM se začalo kouřit. Náš závodník si ustlal i v tréninku druhém. V něm byly Rossimu, Nakagamimu a Quartararovi původně anulovány nejrychlejší časy kvůli překročení limitů trati, ale nakonec se Francouz vrátil na vrchol místo Marca Márqueze, protože rozhodnutí bylo odvoláno. Nováček třídy byl nejrychlejší i v FP3. navíc v novém rekordu 1:58,547 min.

Čtvrtý trénink následoval po sobotních kvalifikacích Moto3 a už nemá vliv na nic, slouží k testování a nastavování strojů. Abraham zopakoval pád a Marc Márquez ujel všem. V závěru se porouchala ducati Andrey Doviziosa. Muziku v první kvalifikaci tvrdil Álex Rins (Suzuki). Zarca zabraly kamery, jak ho traťoví maršálové roztlačují. Dovizioso překonal Pola Espargara a dostal se na druhé a poslední postupové místo. Nakonec se prokousal i do vedení, viděli jsme ho tedy i v Q2. Abraham byl poslední...

Na průběžné pole position se chvilinku vyhříval Valentino Rossi, ale tomu byl pak čas anulován. Marc Márquez jej navíc záhy přeskočil. Následně byl ještě rychlejší Quartararo. Dvě minuty před koncem upadl Cal Crutchlow. Finále bylo ovšem záležitostí trojice Márquez – Rossi – Miller. Španěl stlačil historicky nejrychlejší kolo v Silverstone k 1:58,1 min a ještě má čtvrtou pole position v řadě. Na Quartarara zbyla až druhá...

VC Velké Británie MotoGP 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:58,168 min 2. Valentino Rossi Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58,596 min 3. Jack Miller Ducati Pramac Racing 1:58,602 min 4. Fabio Quartararo Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:58,612 min 5. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:58,670 min 6. Maverick Viñales Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:58,762 min 7. Andrea Dovizioso Ducati Ducati Team 1:58,762 min 8. Franco Morbidelli Yamaha Petronas Yamaha SRT 1:59,096 min 9. Cal Crutchlow Honda LCR Honda Castrol 1:59,243 min 10. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:59,427 min 22. Karel Abraham Ducati Reale Avintia Racing 2:04,845 min

Moto2

Álex Márquez zůstane s týmem Marc VDS v prostřední třídě i v sezoně 2020. Naopak sem zamíří Arón Canet, který už má podepsáno s týmem Jorgeho Martíneze. Tech 3 Hervého Poncharala se soustředí na MotoGP, letos používá místo vlastního šasi Mistral podvozky KTM, ty také končí. NTS osedlají Bo Bendsneyder a navrátilec Jesko Raffin. Xavi Vierge odchází z Marc VDS k Petronasu, kde se sejde s Lucou Marinim.

Pro britský závod nahradí Khairula Idhama Pawiho v týmu Petronas Sprinta Racing testovací jezdec Aprilie v MotoGP Bradley Smith. Za polámaného Indonésana Dimase Ekkyho Pratamu znovu zaskakuje Japonec Teppei Nagoe, který jel už v Rakousku a předtím i v Itálii (tam naopak místo Somkiata Chantry).

První britský trénink ovládli Fabio di Giannantonio a Jorge Navarro, jezdci italského Speed Upu. Druhému jmenovanému patřil i ten v pátek odpoledne a sobotní jakbysmet. Šasi SF19 se firmě, kterou založil bývalý závodník Luca Boscoscuro povedlo nadmíru a s tříválcem Triumph 765 si evidentně rozumí.

V úvodu první kvalifikace došlo k incidentu mezi Xavim Cardelúsem a Joem Robertsem. Nejrychlejším časům zpočátku dominoval Bendsneyder, ale pak se do čela dostal Marcel Schrötter. Rychlý byl i Brad Binder. Oba postoupili k nejrychlejší čtrnáctce spolu s Ikerem Lecuonou a Stefanem Manzim na MV Agustě, který se v závěru postrkoval s Jorgem Martínem.

V bitvě o přední pozice na gridu se zpočátku nejlépe dařilo Marinimu, záhy se přes něj ale dostala grupa jezdců v čele s Navarrem. Pak úřadoval Augusto Fernández. Bez překvapení ovšem zajel nejrychlejší kolo Álex Márquez... Závěr okořenil pádem Tom Lüthi, nicméně na předních příčkách už se nic nezměnilo, Španěla vpředu doplní Navarro s Fernándezem.

VC Velké Británie Moto2 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Álex Márquez Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:04,374 min 2. Jorge Navarro Speed Up Campetella Speed Up 2:04,417 min 3. Augusto Fernández Kalex Flexbox HP 40 2:04,587 min 4. Remy Gardner Kalex Onexox NKKR SAG Team 2:04,703 min 5. Xavi Vierge Kalex EG 0,0 Marc VDS 2:04,770 min 6. Luca Marini Kalex Sky Racing Team VR46 2:04,778 min 7. Tetsuta Nagashima Kalex Onexox NKKR SAG Team 2:04,845 min 8. Brad Binder KTM Red Bull KTM Ajo 2:04,901 min 9. Sam Lowes Kalex Federal Oil Gresini Moto2 2:04,916 min 10. Fabio di Giannantonio Speed Up Campetella Speed Up 2:04,959 min

Moto3

U Gresiniho pokračuje náhradník za polámaného Gabriela Rodriga Jeremy Alcoba, čeká ho pátý start v životě. Na divokou kartu jede poprvé Američan Brandon Paasch (FPW Racing KTM). U Asparova týmu sedlá třetí stroj Rakušan Maxmilian Kofler. Pro něj je to čtvrtá účast. Filip Salač oznámil, že pro příští rok podepsal smlouvu s týmem Snipers, kde bude sekundovat Tonymu Arbolinovi. Stěhuje se tedy od Prüstelů a KTM. Romano Fenati se vrací do Moto2.

V prvním volném tréninku britské GP byl nejrychlejší Tony Arbolino. Kazuki Masaki a Dennis Foggia se srazili, upadli, ale naštěstí bez zranění. V pátek odpoledne se nejlépe dařilo Albertu Arenasovi, zatímco jeho kolega z týmu Sama Qatar Ángel Nieto Raúl Fernández po drsnějším kontaktu s povrchem dráhy odkulhal... Sobotní volné měření sil vyneslo na čelo opět Arbolina. Salačovi dosažené časy na postup do druhé kvalifikace nestačily...

Museli tedy do té první. V ní načal nejrychlejší časy Celestino Vietti, překonal jej Ayumu Sasaki a pak se do čela dostal Kaito Toba. Ke čtrnáctce nejrychlejších do Q2 postoupil kromě nich ještě Raúl Fernández. Pomalejší než Kornfeil byli jen Paasch a Booth-Amos, Jakub ani nedojel do boxů, protože stávkovala technika. Dál se nedostal ani Salač...

Boj o pole position začal nejlépe Canet, ale záhy se přes něj přesypalo klubko jezdců v čele s Arbolinem. V posledním rychlém kole spadl Antonelli a připravil se tak o lepší výsledek než páté místo. Před ním skončili Sasaki, v první řadě pak Fernández, Lorenzo dalla Porta... a na Tonyho Arbolina neměl dnes absolutně nikdo. Získal tak pátou pole position v kariéře, letos třetí.

VC Velké Británie Moto3 2019 – Kvalifikace (Top 10) 1. Tony Arbolino Honda VNE Snipers 2:11,631 min 2. Lorenzo dalla Porta Honda Leopard Racing 2:11,710 min 3. Raúl Fernández KTM Sama Qatar Ángel Nieto Team 2:12,112 min 4. Ayumu Sasaki Honda Petronas Sprinta Racing 2:12,328 min 5. Niccolò Antonelli Honda SIC58 Squadra Corse 2:12,363 min 6. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 2:12,388 min 7. Celestino Vietti KTM Sky Racing Team VR46 2:12,496 min 8. Ai Ogura Honda Honda Team Asia 2:12,542 min 9. Marcos Ramírez Honda Leopard Racing 2:12,566 min 10. Sergio García Honda Estrella Galicia 0,0 2:12,608 min 24. Filip Salač KTM Redox PrüstelGP 2:13,633 min 29. Jakub Kornfeil KTM Redox PrüstelGP 2:14,619 min

Zdroje: MotoGPsport.autorevue.cz, MotoGP.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.