Mercedes na elektřinu vyrazí do těžkého terénu. Třída G dorazí jako elektromobil!

Mercedes-Benz je jednou z automobilek, které chystají v následujících letech výrazně rozšířit své portfolio elektromobilů. Konkrétně chystají ve Stuttgartu více než deset elektromobilů, které dorazí na trh do roku 2022. Jeden z nich by mohl být i elektrický offroad na bází třídy G.

Na Twitteru to potvrdil Sascha Pallenberg, šéf Daimleru pro digitální transformaci, který citoval šéfa koncernu Ola Källeniuse. „Bude zde elektrická verze Mercedesu třídy G s nulovými emisemi,“ prozradil na berlínském kongresu magazínu Automobilwoche Källenius, bývalý šéf vývoje Mercedesu, který letos v květnu nahradil Dietera Zetscheho na pozici předsedy představenstva koncernu Daimler.

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y