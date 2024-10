Morgan Plus Six se loučí: Výrobu uzavře speciální edice Pinnacle, nástupce už je na cestě

Výroba současného šestiválcového roadsteru Morgan Plus Six se pomalu chýlí ke konci. Po zhruba pěti letech produkce a skoro tisícovce dodaných vozů britská automobilka oznamuje speciální edici 30 vozů, která výrobu oblíbeného modelu uzavře. Limitovaná série Plus Six Pinnacle bude rovněž ukončením dlouhotrvající vlajkové modelové řady Morganů s klasickými tvary, u nástupce chystaného pro rok 2025 už máme totiž čekat zbrusu nový design.

Přihlásit se Morgan Plus Six Pinnacle – závěrečná série • Morgan Motor Company

Závěrečná série Plus Six Pinnacle se inspirovala ve speciálních přáních dosavadních zákazníků Morganu. Roadster tak bude možné objednat v jakékoliv exteriérové barvě, včetně zakázkového programu „paint to sample“ s poskytnutím vlastního odstínu, a to bez příplatku. Karoserii edice pak u všech vozů doplní saténově stříbrná kola nebo historický design víčka nádrže v leštěném provedení.

Saténově stříbrné je i čelo palubní desky uvnitř roadsteru, zatímco tři pečlivě vybrané odstíny koženého čalounění – Fawn (světle béžová), Riviera (světle modrá) a Explore (černá) – mají ladit se zmíněnou nekonečnou paletou barev exteriéru. Z unikátního projektu barchetty Midsummer se pak v interiéru objevuje vrstvené teakové dřevo ve spodní části palubní desky a na středovém panelu. Zbytek podtrhuje ruční prošívání sedaček, koberečky z ovčí vlny a loga Pinnacle, ve stylu drahokamu znázorňujícího luxus a vzácnost finální edice.

Morgan a Pininfarina uvádí Midsummer, ručně vyklepanou barchettu za šest milionů Daniel Fuglevič Novinky

Pod kapotou nadále zůstává beze změn přeplňovaný řadový šestiválec o objemu tří litrů od BMW. Výkon 340 koní (250 kW) i zde míří na zadní kola skrze osmistupňovou automatickou převodovku, která si od BMW ponechává i typický volič řazení. Z nuly na 100 km/h se roadster dostane za 4,2 sekundy a maximálně dosáhne 267 km/h.

Objednávky pro Plus Six Pinnacle už Morgan spustil. Výroba třicítky vozů uzavře produkci modelové řady na začátku roku 2025. Za speciální edici si automobilka doma v Británii účtuje 96.995 liber (cca 2,9 milionu korun).