Morgan a Pininfarina uvádí Midsummer, ručně vyklepanou barchettu za šest milionů

Italské studio Pininfarina se vrací k tradičnímu řemeslu karosářství a ve spolupráci s britským Morganem představuje reinterpretaci jeho modelu Plus Six. Na základě původního šestiválcového roadsteru vznikla barchetta jménem Midsummer s ručně vyklepanou hliníkovou karoserií, jejíž vytvoření zabere přes 250 hodin práce. Limitovanou sérii 50 kusů si už zájemci rozebrali.

Karoserie Pininfariny je inspirována automobilovým designem konce 30. a začátku 40. let minulého století. Mohutností dává vzpomenout na tehdejší otevřené modely s dlouhými záděmi. Novinka si nicméně udržuje rozpoznatelnou tvář a proporce Morganu, ačkoliv s moderními doplňky, například ve formě větších LED světlometů.

Kovaná 19palcová kola vypadají taktéž masivně, ve skutečnosti ale šetří v každém rohu vůči standardním diskům Plus Six zhruba 3 kg. Ve výsledku tak Midsummer klame tělem, neboť Pininfarina udává předpokládanou suchou hmotnost vozu jen okolo 1000 kg (Plus Six má bez náplní 1114 kg). Kromě potěšení oka má tedy novinka potěšit i dynamicky. Na podvozku využívá nastavitelné tlumiče Nitron, specificky vyladěné pro tento projekt.

Styl barchetty umocňuje nejen absence tradičního čelního okna, ale také rozsáhlé použití dřeva v interiéru. Z vrstveného teakového dřeva je nejen obložení palubní desky či středového tunelu, ale také orámování celé kabiny nebo části drobných dveří. Morgan dodává, že například vrchní díly palubní desky jsou ručně vytvořeny z celkem 126 vrstev laminované teakové dýhy.

O technice pod křídlovou kapotou se Morgan ani Pininfarina nezmiňují. Standardní Plus Six, z něhož Midsummer vychází, nicméně používá přeplňovaný třílitrový řadový šestiválec B58 od BMW, který roadsteru zajišťuje 340 koní (250 kW) a 500 Nm točivého momentu ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou. I v barchettě se přitom nachází typická řadička automatu BMW.

Zamýšlená produkce 50 kusů Midsummeru je už tedy kompletně rezervovaná a výroba započne ještě během letoška. Cenovka speciálního projektu nebyla oficiálně zveřejněna, zdroj britského Autocaru však uvádí zhruba 200.000 liber (asi 5,8 milionu korun) v závislosti na konečné specifikaci.