Nejlepší auta za průměrný český plat na UlovAuto.cz

Podle statistik dosahovala loni průměrná mzda v Česku zhruba 40 tisíc korun hrubého, což je zhruba ekvivalent hodnoty špičkové verze nejmenovaného telefonu od výrobce s nakousnutým jablkem ve znaku. Za podobné částky ovšem seženete i automobil, byť ojetý a s vyšším nájezdem.

Jestliže ale potřebujete například pracovní auto na chalupu nebo na kratší cesty do práce či do školy, bude vám takový vůz zřejmě stačit. Počítat sice musíte s náklady na prvotní servis (ideálně vyměnit motorový olej, pravděpodobně také rozvody) a možná i nové pneumatiky, i s tím byste se však mohli dostat na částky lehce přesahující 50.000 Kč. To není málo, zároveň to není částka, která by měla drtivou většinu z nás zruinovat.

Do výběru jsme vedle praktických modelů zahrnuli také Peugeot 206 CC se stahovací kovovou střechou, která na rozdíl od plátna funguje komfortně celý rok. A tenhle konkrétní kus má navíc i automat.

Volvo V70 2,5 TDi,103 kW, Aut.klima, tažné rok výroby: 2000

výkon: 103 kW

najeto: 336 000 km

cena: 39 900 Kč

Renault Mégane 1,4 i COMFORT rok výroby: 2003

výkon: 72 kW

najeto: 151 984 km

cena: 39 000 Kč

Peugeot 206 CC 1,6i 16V 80 kW rok výroby: 2001

výkon: 80 kW

najeto: 147 036 km

cena: 39 900 Kč

Škoda Fabia 1,4 MPI rok výroby: 2001

výkon: 50 kW

najeto: 185 557 km

cena: 37 900 Kč

Mercedes-Benz třídy C 2,1 200 CDI Combi rok výroby: 2000

výkon: 75 kW

najeto: 141 816 km

cena: 39 000 Kč

40 000 Kč Audi a3 8l rok výroby: 2002

výkon: 75 kW

najeto: 157 000 km

cena: 40 000 Kč

Citroën Xsara Picasso 1,6 HDi 16V FAP Exclusive rok výroby: 2006

výkon: 80 kW

najeto: 197 671 km

cena: 39 900 Kč

