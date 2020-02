Nejmladší mistři světa Formule 1: Leclerc a Verstappen mají letos poslední šanci přepsat historii

Letošní sezona šampionátu formule 1 odstartuje tradičně prvním závodem v australském Melbourne už 15. března. Jednotlivé stáje pomalu odhalují letošní zbraně a co nevidět se můžeme těšit na první testy v Barceloně. V souvislosti s tím jsme se podívali na tabulku nejmladších mistrů světa a zapátrali, kolik z dnešních jezdců má šanci ji přepsat.

Titul nejmladšího šampiona drží již od roku 2010 Sebastian Vettel, který první ze čtyř titulů vybojoval ve věku 23 let a 134 dní. Pokud závody sledujete pravidelně, určitě si pamatujete epickou závěrečnou bitvu v Abu Dhabi. Před posledním závodem byl německý pilot Red Bullu třetí za Fernandem Alonsem (Ferrari) a stájovým kolegou Markem Webberem. V závodě ale zvítězil, na což nejbližší konkurenti nedokázali odpovědět potřebným počtem bodů. Vettel se tak stal šampionem o pouhé čtyři bodíky před Alonsem.

Druhé místo v historické tabulce drží Lewis Hamilton, jenž první mistrovské vavříny vybojoval ve věku 23 let a 300 dní. Mohl přitom být první, kdyby o rok dříve nevládla v týmu McLaren tak hustá atmosféra, která vyvrcholila odchodem Alonsa po jediném roce. Oba jezdci byli ve hře o titul do posledního závodu, nakonec je ale po dramatickém závěru sezony o jediný bodík překonal Kimi Räikkönen (Ferrari). Hamilton se dočkal další rok a bitva to byla neméně velkolepá. V posledním závodě v Brazílii to dlouho vypadalo, že po titulu sahá vítěz velké ceny Felipe Massa. Jeho tým už se dokonce radoval v boxech, až po několika sekundách si v paddocku všimli, že Hamilton v poslední zatáčce posledního kola předjel pomalejšího Tima Glocka na toyotě a stal se šampionem. Konspirační teoretici tvrdili, že Glock jej pustil schválně. Pravda je ale taková, že zariskoval a poslední kola absolvoval na mokré trati s pneumatikami do sucha. Proto to uvadající tempo, za které se krátce po závodě dostal do fyzické konfrontace s brazilskými fandy.

A třetí příčku drží Fernando Alonso, který získal dva mistrovské tituly v letech 2005 a 2006 (oba s týmem Renault). Byl to právě Španěl, jenž ve věku 24 let a 58 dní sesadil do té doby kralujícího Michaela Schumachera z Ferrari a utnul jeho šňůru pěti titulů v řadě. Není překvapením, že tři nejmladší šampioni získali titul v tomto miléniu, když do formule 1 naskakují stále mladší závodníci. Takovému Maxi Verstappenovi je dnes 22 let, přesto jej čeká už šestá sezona!

Tabulku deseti nejmladších šampionů si můžete prohlédnout níže. Kromě už zmíněných v ní figuruje jen jeden stále aktivní závodník – devátý Kimi Räikkönen, který titul vybojoval v roce 2007 ve věku 28 let a 4 dní.

Nejmladší mistři světa F1 # Jméno Věk Sezona 1. Sebastian Vettel 23 let, 134 dní 2010 2. Lewis Hamilton 23 let, 300 dní 2008 3. Fernando Alonso 24 let, 58 dní 2005 4. Emerson Fittipaldi 25 let, 273 dní 1972 5. Michael Schumacher 25 let, 314 dní 1994 6. Niki Lauda 26 let, 197 dní 1975 7. Jacques Villeneuve 26 let, 200 dní 1997 8. Jim Clark 27 let, 188 dní 1963 9. Kimi Räikkönen 28 let, 4 dny 2007 10. Jochen Rindt 28 let, 140 dní 1970

Kdo má šanci přepsat historii?

Podíváme-li se na startovní pole pro sezonu 2020, zjistíme, že nejmladším mistrem světa se letos může stát pětice závodníků – Lando Norris (20), Lance Stroll (21), George Russell (21), Charles Leclerc (22) a Max Verstappen (22). Nechceme vyloučit nějaké atraktivní překvapení v rozložení sil, ale nepředpokládáme, že by týmy McLaren, Force India a Williams bojovaly v tomto roce o vítězství v závodě, natož o celkový titul. Ve hře nám ale pořád zůstávají dva kohouti, kteří se o něj mohou poprat a navíc mají reálné šance – Verstappen s red bullem a Leclerc na ferrari.

Oba už dobře vědí, jak chutná šampaňské pro vítěze. Jen v loňském roce získal Leclerc dvě vítězství, Verstappen ještě o jedno více. Syn Jose Verstappena má navíc tu výhodu, že i přes svůj nízký věk je mimořádné zkušený. Vždyť svou první kompletní sezonu absolvoval již v roce 2015. O rok později jej už po čtyřech závodech povolal Red Bull z Toro Rosso do „A“ týmu, a víte, jak se jim v následující Velké ceně Španělska odvděčil? Vyhrál.

To Charles Leclerc absolvoval první ročník teprve v roce 2018, má ale slušné základy díky juniorské akademii Ferrari. Že jde o mimořádný talent, dokazuje už fakt, že jej jindy konzervativní Ferrari povolalo do svého týmu s pouhým rokem zkušeností. Leclerc neotálel, ve druhém závodě za rudé skončil třetí (a nebýt technické komplikace, sahal po vítězství) a připsal si triumfy v Belgii a Itálii, čímž si domácí publikum získal.

Aby ale Verstappen či Leclerc uspěli a stali se nejmladšími šampiony (letos mají poslední šanci to stihnout), nepotřebují porazit jen jeden druhého. Počítat totiž musí s jezdci Mercedesu, hlavně pak úřadujícím šampionem Lewisem Hamiltonem. Ten bude letos mimořádně motivovaný, na dosah má přepsání několika rekordů Michaela Schumachera včetně vyrovnání počtu sedmi mistrovských titulů. O tom si ale můžeme povědět zase někdy příště.