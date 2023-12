Nejztřeštěnější motoristické hračky: Jak mladíci přicházejí do iluze

Taky jste mívali v dětství pocit, že je celý ten velký svět křiklavě růžový, plný zábavy a vše je lehce k mání? To z nás jen výrobci hraček dělali blbce. A protože mají úspěch, s dětmi to budou zkoušet dál…

Při pohledu na záludně podezřelé úsměvy postaviček v hračkářstvích se občas neubráníme dojmu, že se neusmívají na děti, ale smějí se absurditám, které musejí znázorňovat. Třeba dvě dívky ze stavebnice Lego hrajícími si na louce s pejskem, kde vedle lavičky stojí větrný sloup s vrtulí roztočenou rychlostí světla a kabelem připojeným k autu (stavebnice 41443). Spokojený mladík opřený o sporťák se solární dobíječkou (60383). Nebo Barbie s fantaskním kabrioletem čerpajícím energii z veřejného sloupu (HJV36). Elektromobil sice stále ještě drtivá většina motoristů vlastnit odmítá, dětem je však vnucován odmala.

Jistě si teď z dětství vybavíte i další automobilové hračky, které s realitou moc společného nemají. Navštívili jsme muzeum „Klukovský sen“ v Rokytně, kde sběratel Václav Blažek desátým rokem vystavuje tisíce hraček z celého světa, mezi nimiž nechybějí totální deziluze.

Až se bude psát rok 2000

Vize budoucnosti výrobce Matchbox neznaly v osmdesátých letech hranice. V roce 2000 se prý budeme běžně prohánět po Měsíci speciálními auty! A rovnou pro tento účel dětem představil kompletní modelovou řadu fantaskních vozidel včetně kombinéz (nebo skafandrů). Jenže tehdejším ratolestem už dnes táhne na padesát, a velkolepé první přistání Američanů z roku 1969 stále ještě nikdo jiný nezopakoval…

Festival barev

Kvíz pro pamětníky: jakou barvu nosí nejčastěji legendární traktory Zetor? Správně, červenou. A občas modrou. Nevadí, britská společnost Corgi je pro západní děti před čtyřmi desetiletími pořádně zatraktivnila – nadělila jim natolik pestré metalické i pastelové laky, že by s nimi na pole sjel leda ten největší barbar.

Pít…?

Sovětské děti, chcete si zahrát na alkoholika? Speciální trenažér vyžaduje k předvedení svého varietního čísla jen jedinou baterii. Poté si s úsměvem nalije panáka pálenky, kopne ho do sebe a na důkaz, že je ještě v pohodě, vesele zamrká očima.

… či nepít?

Československé děti, chcete si zahrát na esenbáka? Z příslušníků Veřejné bezpečnosti si na rozdíl od pozdějších policistů nikdo dělat legraci nedovolí. Naučte se, co znamenají jejich výložky. Který příslušník lidi buzeruje, a který jen obtěžuje? Anebo si s kartami rovnou zahrajte Černého Petra. Bude jím soudruh nadpraporčík?

Pestrý svět

Zatímco na Západě bývaly v osmdesátých letech příplatkovými doplňky samočinná převodovka, vstřikování, klimatizace nebo centrální zamykání, u nás se výbava s výjimkou otáčkoměru, pravého zrcátka, zadní mlhovky či jiných drobností zatím nikam neposouvala. Děti to ale vědět nemusí – důkazem budiž legendy šedesátých let Wartburg 353 a Škoda 1000 MB v metalickém laku.

Do sucha… i do vodičky?

Okruhové ferrari pro západoněmecké děti je fajn, pravostranné řízení už ale příliš nechápeme. Ale budiž. Jenže co by legendární Commendatore Enzo řekl na gumy značky Pneumant? Originální pneumatiky na Trabant 601 by na trati příliš parády nepředvedly…

Nejexotičtější škodovka

Dospělí motorističtí příznivci v Argentině českou Škodu díky tamní rallye znají. Ale co ratolesti? Že ne? Nevadí – stačí obkreslit jeden z původních prototypů legendárního minibusu/dodávky/valníku 1203, zkrášlit, obložit trubkami, pojmenovat Škoda Baby a poslat ve velkém do světa. Jednou se tohle dílo bude v Evropě dražit zlatem!

Budoucnost je v elektřině

V sedmdesátých letech se automobilem každá domácnost rozhodně pochlubit nemohla. Úplným sci-fi tehdy bývala dokonce i myčka nádobí. Vedle Rudyho Vyskočila z komedie „Vrchní, prchni!“ ji však na rozdíl od dospělých mohly ve zmenšené podobě vlastnit děti.

Znáte azbuku?

Sovětský svaz býval zemí neomezených možností. V tamních obchodech se daly koupit spousty západních autíček, vyrobených v místní licenci. Mnohdy sice místo kovu vznikala z levnějšího plastu, přesto jsou dnes sběratelsky cennější než anglické originály. Doslovný překlad originálních názvů v azbuce zní dnes velmi úsměvně: Ševrole Korvet Rondin, Mazerati Mistralj…

Kapitalismus je dřina

Jestliže znáte ze Světa motorů vozy Ferrari, pak vězte, že na Západě se využívají hlavně k tahání přívěsů naložených lesními dřevinami, případně k převozu chalupářského haraburdí. Když to zvládne škodovka, ať to zkusí buržoazní výdobytek!

Všechno má svého kupce

Když v Bulharsku nešla tamní autíčka na odbyt, stačilo přidat dva zápaďácké matchboxy, vytvořit dárkové balení s anglickým nápisem „Set garage“ - a po místní produkci se jen zaprášilo. V muzeu hraček v obci Rokytno vystavuje Václav Blažek takových rarit spoustu.

