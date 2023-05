Matchbox: Díky legendě ze sirek se modelům aut říká angličáky!

Dinky Toys, Corgi Toys, Crescent, Budgie, Chad Valley, Spot-On (Velká Británie), CIJ, JRD a Solido (Francie), Marklin a Gama (Německo), Tekno (Dánsko), Tootsietoy (USA), Dalia (Španělsko), Gamda (Izrael), Buby (Argentina), Cherryca Phenix, Model Pet a Diapet (Japonsko) – to je základní výčet firem, které utvářely svět modelů aut v 50. a 60. letech minulého století. Výjimečné postavení si ale rychle vybudovala společnost Lesney Products.

Firmu založili angličtí tlakoví slévači a kamarádi ze školy a námořnictva Leslie Smith a Rodney Smith (shoda jmen je pouze náhodná). Jejich podnik z roku 1947 se ještě spojil s armádním automechanikem Johnem Odellem, kterého Rodney znal z firmy Diecast and Machine Tools, kde pracoval předtím. Dílna, kterou si společníci zřídili v jedné vysloužilé londýnské hospodě, začala vyrábět všechno možné, co tehdejší velkoměsto potřebovalo. Přičemž se postupně přešlo i na hračky, které v poválečných letech bolestně chyběly. Právě Odell se v roce 1952 inspiroval nařízením školy své dcery, které umožňovalo žákům nosit do tříd pouze hračky, které se vejdou do krabičky od zápalek. Sám tedy zmenšil silniční válec Aveling Bedford (první produkt z dětského katalogu firmy, který kopíroval dílko značky Dinky), k němuž se brzy přidala například míchačka, dvoupatrový londýnský autobus nebo závodní auto. Do inzerátů se pak psalo, že modely jsou tak drobné, že si je děti mohou za drobné i koupit.

Mimochodem právě „zápalková“ velikost málem zlomila nápadu vaz, protože řadu obchodníků práce s titěrnými krabičkami otravovala. Jenže děti si novinku oblíbily natolik, že nešlo couvnout. Trojice výrobců se tedy spojila s Mossesem Kohnstarnem (Němcem, který do Anglie přišel kolem roku 1900), jehož firma Moko se na balení a distribuci specializovala. Za své služby požadavovala jen dvě věci: procenta z prodeje a výhradní jméno Moko na obalu. V Lesney ale následně získala 50procentní podíl, který pak výrobce odkoupil zpět.

Video se připravuje ...

O několik let později Matchbox expandoval do USA, takže čistě britská vozidla doplnil Ford Customline Station Wagon. Zámoří postupně začalo polykat okolo 100 milionů autíček ročně, takže se z Lesney Products stala jedna z nejziskovějších společností v Anglii.

Sortiment se díky rychle stoupající popularitě rozšiřoval prakticky od prvních měsíců. Už v roce 1953 tak Odell například vymyslel zmenšeninu zlatého kočáru, ve kterém jela královna Alžběta II. na svou korunovaci – prodalo se přes milion kusů. V roce 1956 přišly herní sady, v nichž se třeba objevila čerpací stanice s obsluhou, koncem 60. let modely nákladních a osobních automobilů King Size a Speed Kings ve větším měřítku, poté 66kusová historická série Models of Yesteryear. V sedmdesátých letech přibyla letadla včetně stíhaček z druhé světové války atd.

V roce 1968 ovšem americká firma Mattel uvedla svoji sérii Hot Wheels, která byla větší a honosila se tím, že její kolečka se díky inovativnímu uložení točila snadněji a rychleji než nápravy matchboxů. Dalším bonusem pak byly „fantasy“ tvary, křiklavé barvy a množství doplňků včetně různých drah atd. Angličané kontrovali řadou Matchbox Superfast, kousky s tématikou filmů Walta Disneyho a masivní reklamou. Vysoké náklady produkce v Anglii však vedly k bankrotu (1982).

Nový majitel Universal Toys firmu přejmenoval na Matchbox International a přesunul výrobu do Macaa a Číny. Aktuálně je Matchbox součástí americké skupiny Mattel, která ho získala v roce 1997.