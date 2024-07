Quds Gaza GT: Vyhlásí Saab z Palestiny Tesle džihád?

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Příběh Saabu a jeho úpadku je asi obecně známý, stejně jako zdlouhavá sága následující po prodeji švédské značky koncernem General Motors. Dvouleté vlastnictví nizozemským výrobcem supersportů Spyker skončilo jeho krachem, a zbytky Saabu poté převzala firma honosně nazvaná National Electric Vehicle Sweden (NEVS).

Za tím se ovšem skrývaly čínské peníze a zájmy, a i když se na dva roky podařilo obnovit výrobu spalovacího Saabu 9-3 pod původním jménem, v Číně vyráběná elektrická verze už musela nést jméno NEVS. Ani tento pokus nebyl úspěšný; elektrická 9-3 definitivně skončila v roce 2022, poté co se nepodařilo splnit ani jednu ze slibovaných stotisícových zakázek na „taxiflotily“ složené pouze ze švédsko-čínských vozů. Vlastnictví čínského developerského gigantu Evergrande skončilo také tragicky, bankrotem, který hrozil, že s sebou strhne i celou čínskou ekonomiku.

Mohlo by se tedy zdát, že příběh Saabu je definitivně u konce, ale není to tak úplně pravda. Loni v květnu NEVS, tou dobou už v klinické smrti, ukázal funkční prototypy vozu nazvaného Emily GT. Velmi pohledný elektrický sedan jasně odkazoval na svoji minulost, současně ale zaujal moderní technikou. Už samotný pohon je velmi zajímavý. Vůz totiž sází na čtyři elektromotory v kolech a trakční baterii o monumentální kapacitě 175 kWh. Vozy byly dokonce funkční, několik šťastných novinářů mělo dokonce šanci si je na okruhu v Trollhättanu vyzkoušet a potvrdit nám, že vůz je i přes svůj status prototypu opravdu dobrý.

Jaké tedy zavládlo nadšení, když ještě ve stejném roce NEVS oznámil, že se našel kupec ochotný dostat Emily GT do výroby. Od oznámení jeho jména ale nadšení začalo rychle opadat.

Start-up EV Electra je totiž velmi pofiderní v každém ohledu. Ačkoliv se prezentuje jako kanadský, původ má v Libanonu. Což by nemuselo vadit, i tato země se už do světa automobilů zapsala (Carlos Ghosn). Pohled na web EV Electra ovšem dokázal vyděsit. Několik nepovedených renderů opravdu odpudivých strojů slibovalo skvělou techniku a brzkou výrobu, jediný produkčně vypadající vůz na fotkách byl ale jen upravenou fotografií slovenského kit-caru K1 Attack.

Celkovému dojmu nepomohla ani velmi bizarní figurka pana majitele, libanonského podnikatele se „sympatickým“ jménem Jihad Mohammad. Člověk s velkými plány se podkopal jednak nesmírně amatérskou webovou prezentací svého start-upu, ale také bizarní komunikací na facebookovém profilu EV Electry, kde osobně posílal kritiky nevybíravým způsobem do patřičných míst. Na webu EV Electra byla vedle sedanu Emily GT slibována také výroba kabrioletu, kupé a kombíku na stejném základu.

Podle zpráv byla navíc chystaná produkce Emily GT na správné cestě. Sami jsme letos v dubnu psali o plánu na koupi továrny v Itálii. Generální ředitel EV Electra, Jihad Mohammad, tehdy uvedl na sociální síti LinkedIn: „Podali jsme nabídku na koupi automobilové továrny v Itálii a včera byla konečně přijata. Budeme tam stavět elektromobily, které všechny šokují. Po několika akvizicích v uplynulých dvou měsících máme více než jen pár modelů, a jeden další přidáme tento týden. To nám dovolí být na špici. Slíbil jsem týmu, že nebudu zveřejňovat více informací, protože naši investoři se musí všechno dozvědět jako první. Potom všechno vysvětlí tisková zpráva.“

Nicméně výroba v Itálii, a také antisemitské výroky Mohammada na sociálních sítích, se znelíbily NEVS. Jen měsíc po oznámení tak NEVS vydalo zprávu o zrušení kontraktu s libanonskou firmou. Ten kromě samotné Emily GT měl zahrnovat také autonomní vozítko PONS. Oficiálním důvodem je, že investor nesplnil všechny na něj kladené podmínky. Na dotaz generální ředitelka NEVS, Nina Selander, nechtěla přesné důvody zrušení dohody uvést, údajně kvůli složitosti těchto transakcí, detaily z úcty k EV Electra nechtěli zveřejňovat. Zprávu následovalo také ujištění, že NEVS bude na projektu Emily GT nadále pracovat s cílem uvést jej vlastními silami do výroby v domovské továrně v Trollhättanu. Snadné to mít nebudou, nejen kvůli nedostatku peněz, ale také stavu samotné vybrakované továrny.

Odmítnutí ze strany NEVS ale pana Jihada nijak nerozhodilo a na svém webu Emily GT nadále prezentuje ve všech verzích. Došlo ale k zásadní změně. Jak říká popisek na hlavní straně „Z naší Emily se stala Gaza GT“. Všechny vozy EV Electry také změnily značku na Quds. Což už tak známý pojem není, jmenuje se tak Jeruzalém v arabštině – al-Quds. Nebo dle Wikipedie také „Jednotky Quds (česky Jeruzalémské jednotky), tajná složka íránských revolučních gard odpovědná za operace v zahraničí, včetně sbírání zpravodajských materiálů, podpory převratů, výcviků zahraničních povstaleckých sil a atentátů“, což také nebude moc sympatická skupina lidí. Emily GT by tak dle plánů EV Electry mělo vstoupit do výroby jako Quds Gaza GT. Na webu jsou už dnes falešné recenze majitelů, oceňující palestinský původ vozu.

NEVS samozřejmě není s prezentací svého výtvoru v tomto kontextu moc šťastné. Švédský web Dagens Industri se Jihada Mohammada zeptal, proč ze svého webu nesmaže fotky vozu, který mu nepatří. A odpověď? „Přestože se Gaza GT v některých detailech vizuálně podobá konceptu Emily GT ze Švédska, je to úplně jiný vůz, s jinou technikou, jiným pohonem a bateriemi.“ Jde tedy o známku mentálního zhroucení majitele EV Electra? Nebo snad pragmatický pokus o sehnání investorů v islámských zemích, či mezi zastánci krajní levice? Nejspíše ani jedno, a asi je všem jasné, že žádný model EV Electra se do výroby nikdy nedostane. Její majitel je už delší dobu podezříván z podvodu s kryptoměnami, který celý pokus s automobily využívá jako způsob, jak z investorů podvodně vylákat peníze. Vzhledem k dění kolem start-upu je to asi nejlogičtější vysvětlení celé jeho existence.