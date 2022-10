Rezvani Vengence je neprůstřelné luxusní SUV s V8 a zabudovaným pepřákem

Americká společnost Rezvani, která se proslavila svými brutálními přestavbami SUV a pick-upů, se pochlubila dalším divokým projektem. Model Vengence v sobě kombinuje drsný vzhled, vysoký výkon, luxusní kabinu a navíc dostatek místa až pro osm cestujících. Jeho základem se přitom tentokrát stal Cadillac Escalade.

Tvary jednoho z nejluxusnější full-size amerických SUV na trhu byste ale v Rezvani Vengence hledali marně. O to se ostatně postaral herní vývojář Milen Ivanov, který se na designu vozu podílel. „Cílem bylo dostat sci-fi koncept auta z videoher na příjezdové cesty lidí,“ uvedl Ferris Rezvani, CEO společnosti.

Karoserie opět sází na jednoduchý armádní styl, který má být především funkční. V tomto případě to znamená neprůstřelné panely karoserie, neprůstřelná skla, pancéřovaný podvozek (schopný odolat explozím) nebo pevnostní nárazník k prorážení zátarasů, do kterého je integrován naviják. Vůz by měl navíc odolat i EMP výboji.

Nechybí dodatečné osvětlení, včetně majáků, sirény a oslepujících světel, armádní run-flat pneumatiky (zajišťující možnost další jízdy i po ztrátě tlaku), kamery nočního vidění/termokamery nebo volitelný detektor výbušnin. Vůz by měl být vybaven také systémem kouřové clony nebo vypouštěčem pepřového spreje.

Přístup do kabiny zajišťují kliky se zabudovanými elektrickými šoky. Dveře jsou navíc vybaveny elektromagnetickými zámky, které by měly zabránit jejich násilnému otevření. Na palubě pak nechybí neprůstřelné vesty, plynové masky, systém interkomu, lékárnička, sada proti hypotermii, ochranné helmy nebo zabudovaný trezor.

Z luxusní výbavy Cadillacu Escalade si Vengence vypůjčil prémiově pojatou kabinu s bohatou výbavou. Nechybí vyhřívaná a odvětrávaná sedadla, systém navigace s rozšířenou realitou, head-up displej, couvací kamera nebo řada asistenčních systémů. Zkrátka plná výbava amerického prémiového SUV.

Standardní pohonnou jednotkou je 6,2litrový motor V8, který nabízí 420 koní. Volitelně je dostupný také 3,0litrový diesel Duramax, který nabízí 277 koní a zřejmě lepší ekonomiku provozu. Na vrcholu nabídky pak stojí kompresorem přeplňovaný motor V8 z modelu Cadillac-V, nabízející výkon 690 koní.

Základní verze modelu Rezvani Vengence přijde na 249.000 dolarů (cca 6,3 milionu), kdo se ale rozhodne pro plnou výbavu, zaplatí za vůz zhruba 600.000 dolarů (cca 15,2 milionu).