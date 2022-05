Rezvani láká na nový model, SUV doplní supersport s výkonem 1000 koní

Společnost Rezvani se ve světě proslavila především svými přestavbami drsných SUV a trucků, kterým pod kapotu naděluje solidní výkon a občas přidá i další nápravu nebo pancéřování. Ostatně stačí si vzpomenout na model Hercules 6x6. S novým modelem se však společnost vydává do nového prostředí.

Na svých sociálních sítích se totiž kalifornská společnost pochlubila ukázkou nového vozu, který má být lehkým sporťákem s motorem umístěným uprostřed. Vůz se má jmenovat Beast, tedy Bestie, a na prvním snímku můžeme vidět elegantní sportovní siluetu.

Pod kapotou nového vozu by měl pracovat dvakrát přeplňovaný motor, objem ani počet válců však společnost neupřesnila. Nejvyšší výkon by však měl dosahovat až 1000 koní. Karoserie by navíc měla být vyrobena z lehkého karbonu a údajně se dočkáme také exotických dveří.

Dodejme, že společnost v současnosti nabízí pouze čtyři modely – SUV nebo pick-upy. Modely Tank a Tank Military Edition vycházejí z Jeepu Wrangler a kromě specifické výbavy (včetně volitelného pancéřování) nabídnou také motor V8 HEMI o výkonu až 746 kW (1014 k).

Modely Hercules a Hercules Military Edition vycházejí z modelu Jeep Gladiator a díky přeplňovanému motoru V8 nabízejí výkon až 969 kW, tedy cca 1318 koní. V minulosti přitom společnost koketovala se sportovními vozy úpravou modelu Ariel Atom, kterému nadělila ostře řezanou karbonovou karoserii a zvýšila výkon jeho motoru.

Lze předpokládat, že model Beast bude opět postaven na šasi již existujícího modelu, na bližší informace si však budeme muset počkat. Premiéra modelu je totiž naplánována až na rok 2023, zájemci si však mohou již nyní předplatit výrobní slot za vratnou zálohu 250 dolarů (cca 5.900 Kč).