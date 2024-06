Řidiči začnou používat mobily, když auto nepodporuje zrcadlení, říká výzkum

Více než polovina řidičů by z Androidu Auto či Apple CarPlay přešla prostě k mobilu v držáku, nikoliv k vestavěné navigaci, pokud by jejich auto přestalo zrcadlení podporovat.

Systémy Android Auto a Apple CarPlay jsou mezi řidiči populární, ale nejsou důležitější než loajalita ke značce, říká nový výzkum společnosti McKinsey & Co. Pouze 14 % respondentů by změnilo značku auta, pokud by jejich oblíbený výrobce přestal tyto systémy nabízet.

Studie také ukazuje, že pouze 30 % zájemců o elektromobily ve světě a 25 % v USA považuje Android Auto a CarPlay za nezbytné. Zákazníci aut se spalovacími motory jsou o něco více nakloněni těmto systémům, ale rozdíl není výrazný – 35, resp. 38 % z nich považuje absenci zrcadlení telefonu za rozhodující faktor.

Neznamená to však, že bez zrcadlení by lidi používali nativní infotainment. 52 % respondentů by prostě používalo své mobilní zařízení. Pouze 35 % by používalo systém auta. To ukazuje, že řidiči nevěří, že automobilky investují dostatečně do kvality svého softwaru.

Když se začne mluvit o odstranění podpory zrcadlení smartphonu, jeden si vzpomene na koncern General Motors. Ten se loni rozhodl přestat Android Auto a Apple CarPlay ve svých nových elektromobilech podporovat, a to počínaje modelem Blazer. Ten místo zrcadlení dostal systém Android Automotive, který nabízí řadu aplikací běžně dostupných pro „androidí“ mobily, jako např. oblíbené Mapy Google. Zvládá však pracovat i s jízdními daty vozidla, takže trasa zde naplánovaná umí zahrnout zastávky pro nabíjení.

Kritici však tvrdí, že jde spíše o snahu zavést nějaké předplatné. Podle výzkumu by 30 % kupujících elektromobilů bylo ochotno za zrcadlení platit. Mezi fanoušky spalovacích motorů je tato ochota nižší – pouze sedmnáctiprocentní.