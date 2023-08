Ne každá zánovní Škoda umí zrcadlit smartphone. Takto funkci zpřístupníte

Jedna z nejužitečnějších funkcí nových aut, zrcadlení smartphonu pomocí aplikace Android Auto či Apple CarPlay, je dnes v autech často součástí standardní výbavy. Ještě vcelku nedávno tomu tak ale nebylo. Kupujete-li rok či dva „mladou“ ojetinu, může se tedy stát, že narazíte na kus, který sice vedle displeje má tlačítko „App“, ovšem po jeho stisknutí se místo návodu, jak připojit mobil, zobrazí cosi o návštěvě servisu.

Infotainment Škoda Scala

Moje maminka se rozhodla pořídit roční Škodu Scala. Její výbava není úplně „sociální“, na čem ovšem první majitel pár tisíc ušetřil, byla právě podpora funkce Smartlink, jak Škoda říká zrcadlení smartphonu na centrálních displejích svých aut. Mít nové auto bez této nové vymoženosti by ovšem byla škoda, proto jsme na prodejce vznesli dotaz, zda, jak a za jakou cenu by bylo možné funkci ve voze aktivovat.

„Aktivovat“ proto, že v posledních letech mají automobilky ve zvyku postavit auto s plnou elektronickou výbavou, ovšem zpřístupnit v něm jen to, za co si zákazník zaplatil. Právě možnost zrcadlení smartphonu je přinejmenším u levnějších aut koncernu Volkswagen poměrně častým takto uzamčeným prvkem a zpřístupnění by tedy mělo být snadné.

Po chvíli hledání prodejce oznamuje, že cena bude zhruba 5700 korun a že sice jde o software, ovšem že je třeba unikátního aktivačního kódu, který dodá automobilka během pár dnů. Aktivace je totiž pevně spojená s konkrétním VIN, není možné si ji „vzít“ do jiného auta, kdyby se maminka rozhodla scalu prodat a koupit místo ní jinou škodovku.

Video se připravuje ...

Objednávka je tedy zadaná a čekáme na zprávu, kdy bude Smartlink připravený k aktivaci. Bude na to potřeba přijet do servisu; aktivační kód nepřijde e-mailem přímo zákazníkovi, či třeba poštou na disku USB, který by se zasunul do zdířky ve středovém tunelu s tím, že se nahraný speciální program o všechno postará.

Necelá hodinka v servisu

O pár dnů později volá servis, že je vše připraveno. Přijíždíme tedy na domluvený čas a technik napojuje scalu na diagnostické zařízení. Aktivační kód přišel v krabičce spolu s instrukcemi, jak Smartlink ve voze zprovoznit; následujících několik minut tedy technik pracuje s počítačem.

Infotainment Škoda Scala

Že by si lidé Smartlink do své škodovky nechávali dodatečně doinstalovat, není podle servisu zas tak časté. Zadání aktivačních kódů – ve skutečnosti jsou tu tři – se však daří a zanedlouho, po restartu auta, se na displeji po zmáčknutí tlačítka „App“ místo věty „Funkce je nedostupná“ objeví instrukce, že mobil k zrcadlení lze připojit správným kabelem USB.

Zkouším spojení jak s Androidem, tak i s iOS a všechno běží jako po drátkách. Tedy, jednom drátku – u zbrusu nového auta by nutnost kabelového spojení mohla být drobnou nepříjemností, ale tahle scala je přeci jen už nějaké ty měsíce stará a ve výbavě nemá ani bezdrátovou nabíječku telefonu, ani možnost bezdrátového zrcadlení.

Infotainment Škoda Scala

Stojí to za těch necelých šest tisíc? Na to se maminky, která před touto scalou vlastnila výhradně auta bez moderního centrálního displeje, ptám po pár týdnech používání. Odpověď je poměrně jednoznačné „ano“. Říká, že je takto příjemnější používat nějakou mapovou aplikaci – zabudovanou navigaci tato konkrétní scala nemá – i telefon samotný. „Jen je škoda, že Siri mluví jen anglicky,“ uzavírá maminka.