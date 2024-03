Safari rallye po 1. etapě: Rovanperä vyhrál všechny erzety a má minutu náskok

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V pátek bylo na programu soutěže šest zkoušek, které byly rozděleny jednou servisní zónou. Dohromady čekalo na sedmadvacet posádek 127,58 měřených kilometrů.

Jel rychle, ale spokojený nebyl

Rovanperä vyhlásil pro letošní sezonu omezený program a neodjede všechny podniky letošního šampionátu. Poprvé se objevil ve Švédsku, kde po třech erzetách vedl, ale své šance pohřbil ve sněhové závěji. Na Safari, kde před dvěma roky vyhrál, se hodně těšil. Začal třetím místem na superspeciálce, ale v pátek nenechal nikoho na pochybách a sbíral jeden nejrychlejší čas za druhým. Den však nezačal podle jeho představ. Do cíle RZ2 přijel s levou zadní pneumatikou takřka svlečenou z ráfku. „Nechci být sprostý, ale bylo to šílené. Auto bylo ohromně neotáčivé. Vůbec nechápu, jak jsme takový čas mohli zajet,“ říkal do mikrofonu.

Svůj náskok navyšoval v dalších dvou zkouškách a svým soupeřům ujížděl i ve druhé části dne. „Měl bych být spokojen, ale nejsem. Měl jsem si najet větší náskok, ale se dvěma rezervami vzadu se těžko hledá optimální nastavení. Nebylo příjemné slyšet, že Ott (Tänak) je mimo hru. Za téhle situaci rozhodně nechci udělat nějakou blbost,“ zhodnotil třiadvacetiletý finský soutěžák své dosavadní účinkování.

Hlavně nedělat šílenosti

Pro Elfyna Evanse (Toyota GR Yaris Rally1) začal pátek pomalým defektem levého zadního kola hned na úvodní erzetě a v poledním servisu figuroval na pátém místě. Odpoledne mu však vyšlo výrazně lépe a ve všech třech erzetách byl časově mezi prvními třemi. Po problémech soupeřů a zásluhou své rychlosti poskočil v poslední zkoušce dne na druhé místo. Do cíle zkoušky přijel s poškozenou pravou zadní částí svého vozu. „Určitě to bylo pocitově rychlejší než ráno, ale celkově nejsem spokojený. Měli jsme podat lepší výkon a musíme se v sobotu zlepšit,“ uvedl Evans.

Japonec Takamoto nKatsuta (Toyota GR Yaris Rally1) byl v pátek ve dvou zkouškách dvakrát druhý nejrychlejší. V závěru dne si pohoršil na třetí místo a má k dobru 6,5 sekundu před čtvrtým Belgičanem Thierry Neuvillem (Hyundai i20 N Rally1). „Byl malý zázrak, že jsme se vyhnuli všem kamenům a neměli žádný defekt. Bylo to hodně opatrné a museli jsme volit kompromis mezi rychlostí a opatrností. Zatím jde všechno podle předpokladů. Sobota bude v každém případě náročnější. Budu se držet své strategie a nedělat nic šíleného,“ řekl Katsuta.

Video se připravuje ...

Co hyundai, to problém

Na rozdíl od své konkurence nemůže panovat spokojenost u týmu Hyundai. Po vyhrané superspeciálce sice Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) klesl po RZ2 na čtvrté místo, ale jen 1,8 sekundy za lídrem. Na třetí zkoušce však „řízl“ levou zatáčku a na výjezdu z ní trefil pravým bokem bariéru z hlíny. Zkoušku dojel se ztrátou dvaceti sekund. Ovšem pouze na ráfku pravého zadního kola, s výrazně poničenou karoserií a poškozeným tlumičem. Za cílem erzety několik minut se spolujezdcem opravovali a na start další zkoušky přijeli včas.

„Čtvrtou zkoušku jsme po nárazu na třetí erzetě dojížděli bez hybridního pohonu. Na šesté úseku byla pořádná krizovka, když jsme trefili příkop, ale naštěstí bez následků. Na to, že jsme jako první auto na trati čistili stopu, jsme spokojený. Pro Huyundai to však nebyl dobrý den,“ prohlásil Neuville.

Lappi ztrácel kusy převodovky

Jeho týmoví kolegové měli více starostí. Po dopolední sekci ztrácel Fin Esapekka Lappi pouze 15,5 sekundy na vedoucího Rovanperu. Hned na začátku odpolední sekce se však musel s vidinou na dobré umístění rozloučit. Na RZ5 se totiž jeho vůz zastavil kvůli závadě převodovky. „Na výjezdu z utažené zatáčky přestal fungovat pohon zadních kol. Jeli jsme tak asi kilometry, pak přestaly fungovat všechny převody a už jsem nemohl vyjet kopec. Když jsme sundali kryt převodovky, vypadávaly z ní kusy součástek,“ vylíčil Lappi své trable.

Na druhé místo se dostal jeho týmový kolega Ott Tänak s odstupem 18,5 sekundy na první místo. „V servisu pracovali všichni mechanici na Thierryho autě, tak uvidíme, co zmůžeme s naším nastavením,“ popisoval svou situaci Tänak po RZ5. Ovšem hned v následující erzetě trefil kámen ležící uprostřed silnice. Náraz odhodil jeho auto na protější břeh, urazil kolo a navíc došlo k poškození řízení jeho hyundaie.

V sobotu je na programu nejdelší etapa soutěže s dalšími šesti měřenými úseky o celkové délce 160,96 kilometru. Zahrnuje také RZ10, která se jede v opakovaném průjezdu jako RZ13. Měří 36,08 kilometru a je nejdelší erzetou celé soutěže.

Video se připravuje ...

Pořadí Safari rallye (po 7 z 19 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:16:22,6; 2. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +56,9; 3. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GE Yaris Rally1) +1:00,8; 4. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:07,3; 5. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:46,6; 6. Grégoire Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +3:34,2; 7. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +6:51,3 (1. v kategorii WRC2); 8. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +9:11,7; 9. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +10:14,3; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +10:28,8; 11. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +10:40,7; 12. Charles Munster, Dumont (Luc., Bel./Hyundai i20 N Rally) +11:53,7; 13. Patrel, Khan (Keňa/Škoda Fabia R5) +14:06,8; 14. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +15:58,7; 15. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Citroën C3 Rally2) +19:45,0; 16. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +20:18,6; … 20. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +30:15,5.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Safari rallye 2024

Sobota (30. 3.) – 6.01 RZ8 (29,32 km), 7.05 RZ9 (15,08 km), 8.03 RZ10 (36,08 km), 12.34 RZ11 (29,32 km), 13.35 RZ12 (15,08 km), 14.33 RZ13 (36,08 km). Etapa celkem 160,96 km.

Neděle (31. 3.) – 5.02 RZ14 (8,33 km), 5.57 RZ15 (18,33 km), 7.05 RZ16 (10,53 km), 9.20 RZ17 (8,33 km), 10.10 RZ18 (18,33 km), 12.15 RZ19 (10,53 km).