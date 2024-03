Před startem Safari rallye 2024: Udrží Toyota africkou neporazitelnost?

Jezdci továrního týmu Toyota Gazoo Racing se na nadcházející Safari rallye Keňa pokusí navázat na úspěchy z předešlých let. Piloti japonské automobilky ovládli všechny tři ročníky legendární africké soutěže po jejím návratu do mistrovství světa v roce 2021. Loni dokonce obsadili první čtyři místa.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V minulých třech letech se soutěž konala v červnu, teď se vrací do velikonočního termínu. Závodníci se proto chystají na proměnlivé počasí s dešťovými přeháňkami. Místo prašných cest se nedají vyloučit „bahenní lázně“. Týmy proto mohou vozy vybavit takzvanými „šnorchly“. Speciálně zkonstruované sání na horní straně čelního skla zajistí, že motor je i při průjezdu brodem zásobován vzduchem a nikoliv vodou.

Kudy vedou cesty

Letošní ročník Safari rallye zahrnuje 19 rychlostních zkoušek o celkové délce 367,76 kilometru. Jako „předkrm“ ve čtvrtek 28. března pobaví fanoušky krátká show na předměstí hlavního města země Nairobi. V pátek bude následovat šest rychlostních zkoušek o celkové délce 127,58 kilometru. V sobotu je na programu nejdelší etapa soutěže s dalšími šesti měřenými úseky o celkové délce 160,96 kilometru. Zahrnuje také RZ10, která se jede v opakovaném průjezdu jako RZ13, měří 36,08 kilometru a je nejdelší erzetou celé soutěže. Na neděli zbývá šest rychlostních zkoušek. Slavnostní vyhlášení na stupních vítězů se bude konat po ikonické rychlostní zkoušce „Pekelná brána“ přibližně v 15:15 místního času.

Jako lídr průběžného pořadí se postaví na start Belgičan Thierry Neuville, který hájí barvy Hyundaie. Ve čtvrtek a v pátek bude proto vyrážet na start jako první. „Počasí bude hlavní výzvou. Uvidíme, jestli bude naše pozice na startu výhoda, nebo nevýhoda,“ řekl Neuville. „Potřebujeme, aby auto bylo hlavně spolehlivé. Nemusí být nejrychlejší, ale musí přežít v náročných podmínkách,“ uvedl pětatřicetiletý jezdec, jehož nejlepším výsledkem v Keni je páté místo z roku 2022. Loni dojel původně osmý, ale dodatečně byl vyloučen, neboť využil pomoc blíže nespecifikované osoby, která jej upozornila zejména na kameny na trati.

Video se připravuje ...

Obhájce prvenství chybí

Africká soutěž se konala od začátku historie šampionátu v roce 1973 až do sezony 2002 s výjimkou roku 1995. Po devatenácti letech se vrátila do seriálu mistrovství světa 2021. Tehdy vyhrál Francouz Sébastien Ogier, o rok později triumfoval Kalle Rovanperä a minulý rok zvítězil znovu Ogier, který ovšem letos ve startovní listině chybí.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Safari je událost, na kterou se vždy těšíme. Letos by to mohlo přinést jinou výzvu se změnou data. Když tady prší, mohou rychlostní zkoušky extrémně klouzat a pro jezdce to může být velká výzva. Trpělivost je vždy velmi důležitá, zvláště pokud se počasí zhorší. Být nejchytřejší může být klíčem spíše než být nejrychlejší. Všichni naši jezdci ukázali, co to znamená, aby se jim tam dařilo, a opravdu bychom rádi viděli další vítězství Toyoty. Skvělé je také to, že do aut můžeme namontovat šnorchly, které budou nejen vypadat docela cool, ale také pomohou, když bude na silnici více vody.

Kalle Rovanperä: „Je opravdu vzrušující vrátit se do Keni. Atmosféra je skvělá, takže se moc těším. Bude zajímavé se vydat na trať v tuto roční dobu, v období dešťů. Očekáváme, že by mohlo být mnohem blátivěji a už v minulých letech jsme viděli trochu deště a v těchto podmínkách je to vždy opravdu složité a kluzké. Největší výzvou bude mít spolehlivé tempo po celý týden, být konzistentní a vyhnout se problémům. Švédská rallye nevyšla podle plánu, takže jsem opravdu hladový po dosažení dobrého výsledku v Keni.“

Video se připravuje ...

Elfyn Evans: „Safari Rally je nejextrémnější událostí v kalendáři, takže je vždy vzrušující účastnit se jí. Je to více o dobrodružství než o čistém vzrušení z jízdy, ale těším se na to jako vždy. Zahájili jsme rok slušně, získali dobré body z prvních dvou kol, ale Safari může být trochu loterie. Musíme najít rovnováhu mezi útokem a péčí o auto a uvidíme, jestli můžeme být v cíli s dobrými body. Ovšem snadněji se to řekne, než udělá. Už dříve jsme viděli, že když prší, může to být velmi obtížné ve větší část soutěže.“

Takamoto Katsuta: „Jsem opravdu nadšený a těším. Tentokrát jedeme ve velmi odlišné části roku, takže s povětrnostními podmínkami může být více výzev. Snažili jsme se připravit na všechny podmínky, které jsme mohli mít, ale nikdy nevíte, jak to doopravdy bude, dokud to neprožijete. Po Švédsku jsem byl zklamaný, ale těšil jsem se dopředu, připravoval jsem se na tuto soutěž a udělal maximum, abych pro tým získal dobrý výsledek. Toto je můj další cíl a cítím se dobře.“

Ze třinácti osm škodovek

Po alpských silnicích Rallye Monte-Carlo a zasněžené švédské rallye míří šampionát na rozbitou šotolinu východní Afriky. Safari rallye je dalším podnikem v kalendáři kategorie WRC2. Mezi favority patří tři posádky vozů Škoda Fabia RS Rally2: Oliver Solberg a Elliott Edmondson (Švédsko/Británie), Gus Greensmith a Jonas Andersson (Británie/Švédsko) z německého týmu Toksport WRT a Poláci Kajetan Kajetanowicz a Maciej Szczepaniak z týmu RaceSeven, kteří na Safari v Keni v letech 2022 a 2023 v kategorii WRC2 zvítězili.

Vývojový jezdec týmu Škoda Motorsport Oliver Solberg se ve svých dvaadvaceti letech zúčastní afrického podniku již počtvrté. Štěstí však nebylo vždy na jeho straně. V loňském roce byl nejrychlejší ve třídě RC2 na 17 z 19 rychlostních zkoušek. Po zničení zavěšení jejich vozu Škoda Fabia Rally2 evo, skončili v této kategorii až druzí. Solbergův cíl pro letošní ročník keňské klasiky je jasný: „Podmínky jsou často nepředvídatelné. Jde o to jet rozumnou rychlostí, starat se o vůz a vyvarovat se chyb. Škoda Fabia RS Rally2 je pro tuto výzvu tím pravým vozem.“ Po vítězství v kategorii WRC2 na Švédské rallye se Solberg aktuálně dělí o vedení v celkovém hodnocení WRC2 s vítězem Rallye Monte-Carlo Yohanem Rosselem.

Za tým Toksport WRT pojede také Gus Greensmith, který má za sebou již dvě „Safari“. Společně se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem zahájí Brit v roce 2024 sezonu v kategorii WRC2 právě v Keni. Greensmith si klade vysoké cíle: „Je fantastické být opět se značkou Škoda. V roce 2023 jsme společně dosáhli velkého úspěchu. Ale nyní je mým cílem v kategorii WRC2 být ještě o jedno místo výše a získat titul.“

Video se připravuje ...

Kajetan Kajetanowicz se stejně jako Greensmith nezúčastnil Rallye Monte-Carlo ani Švédské rallye. „Kajto“ a navigátor Maciej Szczepaniak jsou o krok před dvojicemi na škodovkách díky zmíněným výhrám v předchozích dvou letech. V loňském roce Kajetanowicz tímto vítězstvím položil základ k zisku titulu v kategorii WRC2 Challenger. „Do Afriky se však vracím s pokorou. Není to procházka růžovým sadem, ale extrémně nepředvídatelná rallye,“ dívá se dopředu.

Škoda má v silné konkurenci 13 vozů kategorie WRC2 velké zastoupení. Kromě Solberga, Kajetanowicze a Greensmithe spoléhá na vůz Rally2 z Mladé Boleslavi dalších pět jezdců. Daniel Chwist z Polska a Miguel Díaz Aboitiz ze Španělska se utkají s domácími Karanem Patelem, Sammanem Singhem Vohrou a Aakifem Viranim.

Věděli jste, že…

Tovární posádka Armin Schwarz a Manfred Hiemer (D/D) obsadila na Safari Rally v Keni v roce 2001 třetí místo – to byl historicky nejlepší výsledek vozu Škoda Octavia WRC v mistrovství světa?

Tato rallye byla pod názvem Východoafrická Safari Rally jedním ze zakládajících členů mistrovství světa v rallye v roce 1973? V kalendáři bylo „Safari“ do roku 2002, nicméně poté se po 19leté přestávce do něj v roce 2021 vrátilo.

Kvůli období dešťů, které zasáhlo Keňu v období Velikonoc, byly rychlostní zkoušky v některých letech tak náročné, že rallye dokončilo méně než deset vozů? Pro soutěžící platí jedno nepsané pravidlo: Očekávat neočekávané!

Pořadí Safari rallye (po 1 z 19 RZ)

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 3:19,9; 2. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +0,1; 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +0,8; 4. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GE Yaris Rally1) +0,9; 5. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +1,5; 6. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1,7; 7. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +2,2; 8. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +6,6; 9. G. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +8,6; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +9,4; 11. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +9,7; 12. Ciamin, Roche (Fr./Hyundai i20 N Rally2) +13,6; 13. Domínguez, Peňate (Par., Šp./Citroën C3 Rally2) +16,2; 14. Serderidis, Miclotte (Řec., Bel./Ford Puma Rally1) +17,2; 15. Chwist, Heller (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +18,1.

Zbývající program Safari rallye 2024

Pátek (29. 3.) – 6.15 RZ2 (19,17 km), 7.33 RZ3 (13,12 km), 8.26 RZ4 (31,52 km), 11.45 RZ5 (19,17 km), 13.06 RZ6 (13,12 km), 13.59 RZ7 (31,52 km). Etapa celkem 127,62 km.

Sobota (30. 3.) – 6.01 RZ8 (29,32 km), 7.05 RZ9 (15,08 km), 8.03 RZ10 (36,08 km), 12.34 RZ11 (29,32 km), 13.35 RZ12 (15,08 km), 14.33 RZ13 (36,08 km). Etapa celkem 160,96 km.

Neděle (31. 3.) – 5.02 RZ14 (8,33 km), 5.57 RZ15 (18,33 km), 7.05 RZ16 (10,53 km), 9.20 RZ17 (8,33 km), 10.10 RZ18 (18,33 km), 12.15 RZ19 (10,53 km).

Video se připravuje ...

Průběžné pořadí (po 2 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 48 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 45; 3. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 29; 4. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 24; 5. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 21; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 20; 7. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 12; 8. Rovanperä (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 11; 9. Solberg, (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) 8; 10. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 11. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 6; 12. Linnamäe (Est./Toyota GR Yaris Rally2) 4; 13. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 14. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 3; 15. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 16. Heikkilä (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 2; 17. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 18. Joona (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 1; 19. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 1.

Značky: 1. Hyundai 87; 2. Toyota 87; 3. Ford 47.