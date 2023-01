Škoda ani Hyundai výrobu přes komplikace v dodávkách součástek nepřeruší

Zastavení výroby v kolínském závodě oznámila v úterý Toyota. Zdůvodnila to nedostatkem dílů.

V podniku Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku podle mluvčího automobilky Petra Michníka aktuálně přerušení výroby nehrozí. "Situace je pořád složitá, tak jak byla složitá i v předchozích měsících a letech. Pořád se nám ale daří výrobu držet," řekl. Ani Škoda Auto úplné zastavení výroby nechystá. "Navzdory přetrvávající dynamické situaci v dodávkách komponentů neplánuje společnost Škoda Auto v současné době úplné zastavení výrobního programu," uvedla Martina Špittová z tiskového oddělení firmy.

Automobilky ale musí výrobu kvůli kolísání dodávek komponentů upravovat. Ve Škodě například přistupují k redukci směn. "A to v závislosti na aktuální disponibilitě dílů pro jednotlivé modely," doplnila Špittová. "Taky nás to trápí, ale flexibilně upravujeme výrobu a jedeme naplno," řekl ČTK k problémům s dodávkami mluvčí Hyundai.

Problém s dodávkami zatím nemá třeba firma Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí na Orlickoústecku, která vyrábí plastové výlisky hlavně pro automobilový koncern Volkswagen, do něhož patří i Škoda Auto. O vozy koncernu je podle majitele firmy Kvida Štěpánka zájem. Ze situace v Toyotě ale radost nemá, dodal. "Když má jeden výrobce aut problémy, v čase by mohl mít i další. Lze očekávat plošnou reakci automobilového průmyslu," uvedl.

Firma Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v úterý oznámila, že v Kolíně zastaví od začátku února kvůli nedostatku komponentů výrobu. "Celková doba (odstávky) zatím není známa, ale měla by to být větší část února. Důvodem je nedostatek dílů v dodavatelském řetězci s ohledem na komponenty do polovodičů," řekl ČTK mluvčí podniku Tomáš Paroubek. Chybí komponenty do obou modelů, které momentálně vyrábí, a to Aygo a Yaris. "Loni jsme řešili drobná zastavení výroby kvůli chybějícím komponentům, nyní se to týká obou modelů," doplnil. I předloni firma řešila podobné potíže. V srpnu 2021 odstavila úplně výrobu zhruba na pět týdnů kvůli nedostatku čipů do palubní elektroniky.