Začal nový školní rok. Tady je 5 věcí, na které v provozu myslete

Jako každé září, i letos se děti vrátily do lavic, a s tím se i změnilo jejich cestování po městě. I my, řidiči, na to musíme brát ohled a přizpůsobit jízdu možnému nebezpečí.

Po dvouměsíčních prázdninách se děti v pondělí vrátily do lavic – a s tím i ve větší míře do silničního provozu. Pro ně samotné je to návrat ke každodenní rutině, ovšem i tak to znamená velkou změnu – a některé děti z nich touto změnou prochází vůbec prvně. Jak se tedy v provozu zorientovat, ať už jdete pěšky, nebo sedíte za volantem?

Zpozorněte při cestě do práce

„Září se dlouhodobě vyznačuje zvýšeným počtem nehod s dětmi v době ranní špičky. K těm nejvážnějším dochází v pondělí mezi 7. až 8. hodinou ráno, často jde o nehodu, kdy je dítě sraženo jako chodec,“ říká vedoucí Besipu, oddělení ministerstva dopravy, Tomáš Neřold. „Nejvíce ohroženy jsou podle statistiky děti ve věku 9 let, které jsou nejčastěji účastníkem vážné nehody. Děti v tomto věku již do školy chodí samy nebo ve skupinkách a rodiče by je měli na bezpečný pohyb v silničním provozu dobře připravit,“ dodává.

Začíná školní rok! Na co v provozu myslet? Marek Bednář Bezpečnost

Buďte trpěliví

Řada rodičů vozí své děti do školy či školky autem, a proto se zejména kolem vchodů do těchto budov může ráno – a také odpoledne, kdy jdou děti domů – setkáte s častým zastavováním aut. Z těch navíc může dítě vystoupit i na stranu do vozovky, anebo může vozovku přecházet, proto je nasnadě takový vůz objíždět s maximální opatrností.

„Chci požádat všechny řidiče, aby byli trpěliví, zpomalili a plně se soustředili na pohyb dětí. Spěch nestojí za to, aby došlo k neštěstí," říká ministr dopravy Martin Kupka.

Na větší bezpečnost bude v prvních dnech školního roku dohlížet větší počet policistů a strážníků poblíž škol. „Jak říká náš dlouhodobý projekt, ‚zebra se za tebe nerozhlédne‘, a proto budeme dětem připomínat zejména v počátcích školního roku zásady bezpečného pohybu v provozu i osobního bezpečí,“ uvádí policie na svém webu.

Pokyny policistů při řízení dopravy • Policie ČR

Počítejte s nepravidelnostmi

Zejména kolem zastávek hromadné dopravy poblíž škol je třeba počítat s možností, že zpoza vozu vykročí dítě do silnice bez rozhlédnutí, i kdyby mu rodiče vštěpovali pravidla přecházení vozovky sebelíp.

Zde se také hodí připomenout pravidlo, že autobus s oranžovou čtvercovou cedulí vyobrazující děti, tedy řečí zákona „Označením autobusu přepravujícího děti“, který zastavil v označené zastávce, řidič nesmí objíždět. Musí zastavit za ním a počkat, dokud neodjede. „Řidiči protijedoucích vozidel musí přihlédnout k možnosti vběhnutí dětí do vozovky a jízdu přizpůsobit tak, aby děti nebyly ohroženy,“ dodává v § 15 zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Velká opatrnost je namístě u přechodů pro chodce či míst pro přecházení. Leckterý chodec – nejen dítě, i dospělý – si může splést přechod pro chodce s místem pro přecházení a neví, že v tom druhém případě nemá přednost. Také malí cyklisté, neboť ještě nemají pravidla silničního provozu tolik v krvi, jako my, řidiči, mohou vjet na přechod pro chodce, třebaže nesmí.

Couvejte opatrně

Zejména nemá-li vaše auto couvací kameru, je couvání vždy rizikové, ovšem když vstoupí do situace dítě, o to víc. To, na rozdíl od řidiče auta, nemusí vědět, co znamenají rozsvícená bílá světla na zádi vozu, a za auto se krásně schová. Navíc není vidět ani zadním oknem, ani postranními zrcátky. V těchto dnech je tak nejen v okolí škol nutnost se přesvědčit, zda je bezpečné couvat, o to důležitější.

Třicítka má u škol smysl

Na řadě míst je omezení rychlosti na 30 km/h nesmyslem, web Portál řidiče však připomíná, že u škol to může v době, kdy se venku pohybují děti, mít zásadní efekt, a to ve snížení následků kolize na zdraví chodce: „V takové rychlosti je riziko vážného úrazu nebo smrti chodce minimální, řidič má dost času na reakci a auto zastaví na pár metrech,“ uvádí.