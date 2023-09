Se začátkem školního roku se do silničního provozu vrací spousta dětí, které nemají pravidla tak vrytá pod kůži, jako my, dospělí, kteří se v provozu pohybujeme roky. Proto je potřeba nejen zpoza volantu dbát zvýšené opatrnosti, ale i coby rodič svým dětem pravidla připomenout.

Školní rok letos začal, jistě k nemalé radosti školáků, o tři dny později než běžně. To je ale to jediné, co je jinak než v jiných letech. Pořád stejně je nutné zpozornět, neb pro děti je start školní docházky oproti prázdninovým měsícům velkou změnou. A některé z nich touto změnou prochází vůbec poprvé.

„Začátek školního roku je rizikovým obdobím jak pro školáky, tak pro řidiče. Nutnost opatrnosti platí pro všechny. Děti jsou po prázdninách ještě nepozorné a roztržité. Samostatnou kapitolou jsou prvňáčci, kteří se učí teprve chodit do školy a dopravní prostředí je pro ně velká neznámá,“ uvedl v minulosti Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti, neziskové organizace zaměřující se na bezpečnost silničního provozu.

Z tohoto důvodu chystá policie dopravně-bezpečnostní akce a zvýšený dohled na silniční provoz, a to zejména u škol. „Jako každý rok chystáme na první týden po prázdninách na návrat dětí do škol naši akci Zebra se za tebe nerozhlédne. Policisté budou v blízkosti škol dohlížet na správné a bezpečné přecházení žáků při návratu do školy,“ cituje web iRozhlas.cz mluvčího policejního prezidia Davida Schöna.

„Strážníci budou první den školního roku dohlížet na bezpečnost dětí, zejména na přechodech v blízkosti školy,“ ubezpečuje velitel Městské policie Luhačovice Michal Zámečník. Doplňuje, že rodiče mladších dětí by si s nimi měli zopakovat, projít cestu do školy a připomenout pravidla bezpečnosti. „Hlavně by měli jít dětem příkladem a vždy důsledně dodržovat všechna pravidla silničního provozu, protože děti je budou napodobovat,“ zdůrazňuje.

Zpozorněte zejména u škol

Nejen žáci se však musí „přeladit“ z doby volna na dobu povinností, opatrnost je namístě i u řidičů aut. Pozornost je nutné zvýšit zejména u škol a u blízkých přechodů pro chodce či zastávek MHD. Děti vracející se z prázdnin mohou ještě být ve své bublině a v městském provozu reagovat nelogicky či zkratkovitě, zejména pokud strávily delší dobu na vesnici.

Jinými slovy, v těchto dnech se zvyšuje riziko, že malý chodec vstoupí bez rozhlédnutí do vozovky či na přechod pro chodce. Parkují-li u kraje ulice auta, rozhled pro chodce i řidiče je výrazně omezený a obě strany by měly dbát zvýšené opatrnosti. Dobrou prevencí je např. snížit rychlost jízdy a nechat přelaďování rádia či jakoukoliv jinou činnost, která vyžaduje chvilkové odpoutání pozornosti od dění na silnici před vozidlem, na později.

Video se připravuje ...

Web Portál řidiče přidává varování před neopatrným couváním, zejména nemá-li váš vůz couvací kameru. Za auto se totiž dítě nakrásně schová a řidič nemá šanci ho vidět ani zadním oknem, ani zpětnými zrcátky. Připomíná také, že omezení rychlosti na 30 km/h u škol má důvod ve snížení následků kolize na zdraví chodce: „V takové rychlosti je riziko vážného úrazu nebo smrti chodce minimální, řidič má dost času na reakci a auto zastaví na pár metrech,“ uvádí.

Podle automobilky Škoda, která se věnuje bezpečnosti provozu velmi intenzivně, patří k nejrizikovějším žáci nejnižších tříd základních škol. „Tyto děti se dopouštějí několika zásadních chyb, které by řidiči měli znát. Často přeceňují své schopnosti a ve snaze vyniknout před kamarády zapomínají na pravidla silničního provozu, byť je teoreticky ovládají.

Vzhledem k psychické nezralosti nedokážou předvídat dopravní situaci, zejména neumějí odhadnout rychlost přijíždějícího automobilu. A mnohé z nich mají pocit, že je řidiči musejí respektovat a dávat jim přednost,“ uvádí automobilka v tiskové zprávě věnující se bezpečnosti při začátku školního roku.

Jaká platí pravidla?

Je sice pravdou, že řidič musí umožnit chodci přejití po přechodu, ovšem chodec na přechod nesmí vstupovat bezprostředně před blížícím se vozidlem. Rozdílná pravidla platí na tzv. místě pro přecházení, vyznačeném tenkou přerušovanou čárou napříč přes vozovku – zde nemá chodec přednost v žádném případě. Stejně tak na přechodu pro chodce nemá žádná práva cyklista či jezdec na koloběžce, neb pro ně není přechod určen; pokud však kolo či koloběžku vedou, už jsou chodci.

Také platí, že chodec musí přechodu, podchodu, nadchodu či místa k přecházení užít, je-li blíže než 50 metrů. V případě, že přechází mimo přechod či místo k přecházení, smí tak učinit pouze, neohrozí-li sebe nebo jiného účastníka provozu. To znamená, že nesmí přecházet tak, aby řidiče donutil prudce brzdit či změnit směr jízdy k odvrácení nehody.